Türkiye - Ukrayna maçından kareler

Türkiye A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Ukrayna ile oynadığı hazırlık maçında sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Hazırlık müsabakasında Ukrayna ile 0-0 berabere kalan A Milli Futbol Takımı'nın gol hasreti 4 maça çıktı. UEFA Uluslar B Ligi 2. Grubu 3 puanla son sırada bitirerek C Ligi'ne düşen milli takım, gol yollarında da sıkıntı yaşıyor. Antalya'da özel maçta karşılaştığı Ukrayna karşısında da fileleri havalandıramayan Türkiye, gol özlemini sürdürdü. Son olarak Uluslar Ligi'nde İsveç'i deplasmanda 3-2 yendiği maçta rakip fileleri havalandıran milli takım, bu mücadelenin ardından çıktığı 4 karşılaşmada da gol atamadı. Rumen teknik adam Mircea Lucescu yönetimindeki ay-yıldızlılar, söz konusu müsabakalarda UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya'ya 2-0, İsveç'e de 1-0 mağlup olurken, özel maçlarda ise Bosna Hersek ve Ukrayna ile 0-0 berabere kaldı. Gol yollarında sıkıntı yaşayan A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde 1 gol ortalaması yakaladı. Milliler, Rumen teknik adam idaresinde çıktığı 17 karşılaşmada 17 kez fileleri havalandırdı. Bu maçlarda 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Türk Milli Takımı, kalesinde ise 25 gole engel olamadı.