Giriş Tarihi: 26.02.2025 18:58
Güncelleme Tarihi: 26.02.2025
19:12
Türkiye'de en çok taraftar çeken statlar belli oldu! Zirvede büyük fark...
Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda 25. haftayı geride bıraktık. Taraftarlar, takımlarının aldığı skorlara bakmaksızın tribünleri doldurdu. Zirve hattında kıran kırana mücadele devam ederken kulüplerin seyirci ortalamaları belli oldu. Bu sezon Süper Lig'deki en çok taraftar çeken 15 stadyumu sizler için derledik. Zirvede büyük fark var. İşte detaylar...