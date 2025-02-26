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Haberler Galeri Türkiye'de en çok taraftar çeken statlar belli oldu! Zirvede büyük fark...
Giriş Tarihi: 26.02.2025 18:58 Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 19:12

Türkiye'de en çok taraftar çeken statlar belli oldu! Zirvede büyük fark...

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda 25. haftayı geride bıraktık. Taraftarlar, takımlarının aldığı skorlara bakmaksızın tribünleri doldurdu. Zirve hattında kıran kırana mücadele devam ederken kulüplerin seyirci ortalamaları belli oldu. Bu sezon Süper Lig'deki en çok taraftar çeken 15 stadyumu sizler için derledik. Zirvede büyük fark var. İşte detaylar...

Türkiye’de en çok taraftar çeken statlar belli oldu! Zirvede büyük fark...

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda 25. hafta geride kalırken kulüplerin seyirci ortalamaları belli oldu. İşte zirvedeki takımlar...

Türkiye’de en çok taraftar çeken statlar belli oldu! Zirvede büyük fark...

13 - Sivasspor Yeni 4 Eylül Stadı

Kapasite: 27.817
Toplam Seyirci: 60.748
Seyirci Ortalaması: 5.062

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Türkiye’de en çok taraftar çeken statlar belli oldu! Zirvede büyük fark...
12 - Rizespor Çaykur Didi Stadyumu
Kapasite: 14.850
Toplam Seyirci: 73.602
Seyirci Ortalaması: 6.691
Türkiye’de en çok taraftar çeken statlar belli oldu! Zirvede büyük fark...
11 - Gaziantep Stadyumu
Kapasite: 30.320
Toplam Seyirci: 76.515
Seyirci Ortalaması: 6.956
Türkiye’de en çok taraftar çeken statlar belli oldu! Zirvede büyük fark...

10 - Yeni Adana Stadyumu

Kapasite: 30.960
Toplam Seyirci: 78.099
Seyirci Ortalaması: 6.508

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