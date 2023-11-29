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Haberler Galeri TV8,5 YAYIN AKIŞI - CANLI İZLE 29 KASIM 2023: Bugün TV8,5'ta hangi maçlar var, Galatasaray Manchester United TV8,5'ta yayınlanacak mı?
Giriş Tarihi: 29.11.2023 15:50 Güncelleme Tarihi: 29.11.2023 15:55

TV8,5 YAYIN AKIŞI - CANLI İZLE 29 KASIM 2023: Bugün TV8,5'ta hangi maçlar var, Galatasaray Manchester United TV8,5'ta yayınlanacak mı?

TV8,5 yayın akışı 29 Kasım Çarşamba listesi Galatasaray Manchester United maçı için araştırılıyor. Temsilcimiz Galatarasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında İngiliz devi Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Genellikle Avrupa Kupaları mücadeleleri Exxen üzerinden yayınlanıyor. Ancak geçtiğimiz haftalarda Exxen'de yaşanan problem sebebiyle bazı karşılaşmalar, TV8 ekranlarından yayınlanmıştı. Hal böyle olunca izleyiciler, Galatasaray Manchester United maçı TV8,5'ta yayınlanacak mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Bugün TV8,5'ta hangi maçlar var, Galatasaray Manchester United maçı TV8,5'ta mı? İşte 29 Kasım Çarşamba TV8,5 yayın akışı, frekans bilgileri ve canlı izle linki...

TV8,5 yayın akışı 29 Kasım Çarşamba || Galatasaray Manchester United maçı TV8,5’ta mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, 5. maçında evinde Manchester United'ı ağırlıyor. Grupta üçüncü sırada yer alan Okan Buruk yönetimindeki Aslan, zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Bilindiği üzere Avrupa Kupası mücadeleleri Exxen üzerinden yayınlanıyor. Ancak geçtiğimiz haftalarda oynanan bazı maçlar Exxen'de oluşan bir hata sebebiyle TV8,5'tan şifresiz yayınlanmıştı. Bu nedenle Galatasaray Manchester United mücadelesinin de TV8,5 ekranlarında olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Bugün TV8,5'ta hangi maçlar var, Galatasaray Manchester United maçı TV8,5'ta yayınlanacak mı? İşte, 29 Kasım Çarşamba TV8,5 yayın akışı listesi ve canlı izleme linki.

TV8,5 yayın akışı 29 Kasım Çarşamba || Galatasaray Manchester United maçı TV8,5’ta mı?

GALATASARAY MANCHESTER UNİTED MAÇI TV8,5'TA MI?

Galatasaray Manchester United maçı TV 8,5'ta yayınlanmayacak.

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TV8,5 yayın akışı 29 Kasım Çarşamba || Galatasaray Manchester United maçı TV8,5’ta mı?

GALATASARAY MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray Manchester United maçı, 29 Kasım 2023 Çarşamba yani bu akşam saat 20.45'te başlayacak.

Mücadele, EXXEN platformundan canlı olarak yayınlanacak.

TV8,5 yayın akışı 29 Kasım Çarşamba || Galatasaray Manchester United maçı TV8,5’ta mı?

TV8,5 YAYIN AKIŞI 29 KASIM ÇARŞAMBA

06:35 Fokus "Taktik Dehalar"Spor

07:00 "Manchester City - Leipzig" Şampiyonlar Ligi G GrubuSpor

09:00 Avrupa Ligi - Konferans Ligi MagazinSpor

10:00 "Manchester - Galatasaray" Şampiyonlar Ligi A GrubuSpor

12:15 Çok Güzel Hareketler BunlarProgram

14:00 Buyur Bi'De Buradan BakSpor

TV8,5 yayın akışı 29 Kasım Çarşamba || Galatasaray Manchester United maçı TV8,5’ta mı?

16:00 Arkadaşım HoşgeldinProgram

18:15 Şampiyonlar Ligi 5. Hafta ÖzetleriSpor

19:00 Şampiyonlar Ligi Maç Başlıyor / CanlıSpor

20:45 Şampiyonlar Ligi Dakika Skor İlk Yarı / CanlıSpor

21:30 Şampiyonlar Ligi Devre Arası / CanlıSpor

21:45 Şampiyonlar Ligi Dakika Skor İkinci Yarı / CanlıSpor

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