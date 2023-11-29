TV8,5 YAYIN AKIŞI - CANLI İZLE 29 KASIM 2023: Bugün TV8,5'ta hangi maçlar var, Galatasaray Manchester United TV8,5'ta yayınlanacak mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, 5. maçında evinde Manchester United'ı ağırlıyor. Grupta üçüncü sırada yer alan Okan Buruk yönetimindeki Aslan, zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Bilindiği üzere Avrupa Kupası mücadeleleri Exxen üzerinden yayınlanıyor. Ancak geçtiğimiz haftalarda oynanan bazı maçlar Exxen'de oluşan bir hata sebebiyle TV8,5'tan şifresiz yayınlanmıştı. Bu nedenle Galatasaray Manchester United mücadelesinin de TV8,5 ekranlarında olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Bugün TV8,5'ta hangi maçlar var, Galatasaray Manchester United maçı TV8,5'ta yayınlanacak mı? İşte, 29 Kasım Çarşamba TV8,5 yayın akışı listesi ve canlı izleme linki.