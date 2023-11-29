TV8,5 YAYIN AKIŞI - CANLI İZLE 29 KASIM 2023: Bugün TV8,5'ta hangi maçlar var, Galatasaray Manchester United TV8,5'ta yayınlanacak mı?

TV8,5 yayın akışı 29 Kasım Çarşamba listesi Galatasaray Manchester United maçı için araştırılıyor. Temsilcimiz Galatarasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında İngiliz devi Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Genellikle Avrupa Kupaları mücadeleleri Exxen üzerinden yayınlanıyor. Ancak geçtiğimiz haftalarda Exxen'de yaşanan problem sebebiyle bazı karşılaşmalar, TV8 ekranlarından yayınlanmıştı. Hal böyle olunca izleyiciler, Galatasaray Manchester United maçı TV8,5'ta yayınlanacak mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Bugün TV8,5'ta hangi maçlar var, Galatasaray Manchester United maçı TV8,5'ta mı? İşte 29 Kasım Çarşamba TV8,5 yayın akışı, frekans bilgileri ve canlı izle linki...