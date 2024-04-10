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Haberler Galeri 'Üç Büyükler'in tarihinin en iyi yabancı 11'leri belli oldu! Beşiktaş mı, Fenerbahçe mi, Galatasaray mı?
Giriş Tarihi: 10.04.2024 13:53 Güncelleme Tarihi: 10.04.2024 14:08

'Üç Büyükler'in tarihinin en iyi yabancı 11'leri belli oldu! Beşiktaş mı, Fenerbahçe mi, Galatasaray mı?

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tarihlerinin en iyi yabancı 11'leri belli oldu. Yapay zekanın oluşturduğu kadrolarda Hagi, Sneijder, Icardi, Roberto Carlos, Alex, Anelka ve Pepe, Guti, Quaresma gibi dünyaca ünlü yıldızlar yer aldı. 'Üç Büyükler'in 11'lerine giremeyen isimler de dikkat çekti. İşte tarihin en iyi yabancı 11'leri...

’Üç Büyükler’in tarihinin en iyi yabancı 11’leri belli oldu! Beşiktaş mı, Fenerbahçe mi, Galatasaray mı?

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tarihlerinin en iyi yabancı 11'leri belli oldu. Yapay zekanın oluşturduğu kadrolarda Hagi, Sneijder, Icardi, Roberto Carlos, Alex, Anelka ve Pepe, Guti, Quaresma gibi dünyaca ünlü yıldızlar yer aldı. 'Üç Büyükler'in 11'lerine giremeyen isimler de dikkat çekti. İşte tarihin en iyi yabancı 11'leri...

’Üç Büyükler’in tarihinin en iyi yabancı 11’leri belli oldu! Beşiktaş mı, Fenerbahçe mi, Galatasaray mı?

BEŞİKTAŞ - (3-5-2)

Oscar Cordoba

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’Üç Büyükler’in tarihinin en iyi yabancı 11’leri belli oldu! Beşiktaş mı, Fenerbahçe mi, Galatasaray mı?

Antonio Carlos Zago

’Üç Büyükler’in tarihinin en iyi yabancı 11’leri belli oldu! Beşiktaş mı, Fenerbahçe mi, Galatasaray mı?

Pepe

’Üç Büyükler’in tarihinin en iyi yabancı 11’leri belli oldu! Beşiktaş mı, Fenerbahçe mi, Galatasaray mı?

Ronaldo Guiaro

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