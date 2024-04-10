’Üç Büyükler’in tarihinin en iyi yabancı 11’leri belli oldu! Beşiktaş mı, Fenerbahçe mi, Galatasaray mı?

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tarihlerinin en iyi yabancı 11'leri belli oldu. Yapay zekanın oluşturduğu kadrolarda Hagi, Sneijder, Icardi, Roberto Carlos, Alex, Anelka ve Pepe, Guti, Quaresma gibi dünyaca ünlü yıldızlar yer aldı. 'Üç Büyükler'in 11'lerine giremeyen isimler de dikkat çekti. İşte tarihin en iyi yabancı 11'leri...