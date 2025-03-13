Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri UEFA AVRUPA LİGİ: Fenerbahçe, çeyrek final için İskoçya'da! İşte tur ihtimalleri ve muhtemel 11'ler...
Giriş Tarihi: 13.03.2025 14:32 Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 15:05

UEFA AVRUPA LİGİ: Fenerbahçe, çeyrek final için İskoçya'da! İşte tur ihtimalleri ve muhtemel 11'ler...

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe, İskoç temsilcisi Rangers'a konuk olacak. İlk maçında sahasında rakibine 3-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, Jose Mourinho önderliğinde yeterli skoru alıp çeyrek finale kalmak istiyor. Öte yandan karşılaşma tarihinin 2013 yılında UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalma başarısının gösterildiği tarihle aynı döneme denk gelmesi dikkat çekiyor. Peki Fenerbahçe nasıl tur atlar? İşte ihtimaller ve muhtemel 11'ler...

UEFA AVRUPA LİGİ: Fenerbahçe, çeyrek final için İskoçya’da! İşte tur ihtimalleri ve muhtemel 11’ler...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında 3-1 mağlup olduğu İskoç ekibi Rangers'a konuk olacak.

UEFA AVRUPA LİGİ: Fenerbahçe, çeyrek final için İskoçya’da! İşte tur ihtimalleri ve muhtemel 11’ler...

Ibrox Stadı'nda oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak müsabakayı Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
UEFA AVRUPA LİGİ: Fenerbahçe, çeyrek final için İskoçya’da! İşte tur ihtimalleri ve muhtemel 11’ler...

Eskas'ın yardımcılıklarını vatandaşları Jan Erik Engan ve Isaak Elias Bashevkin yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Rohit Saggi olacak.

UEFA AVRUPA LİGİ: Fenerbahçe, çeyrek final için İskoçya’da! İşte tur ihtimalleri ve muhtemel 11’ler...

ÇAĞLAR KADRODA YOK

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

UEFA AVRUPA LİGİ: Fenerbahçe, çeyrek final için İskoçya’da! İşte tur ihtimalleri ve muhtemel 11’ler...

SAINT-MAXIMIN GÖTÜRÜLMEDİ

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosunda yer almayan Levent Mercan, Oğuz Aydın'ın yanı sıra Allan Saint-Maximin de İskoçya'ya götürülmedi.