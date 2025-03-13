Giriş Tarihi: 13.03.2025 14:32
Güncelleme Tarihi: 13.03.2025
15:05
UEFA AVRUPA LİGİ: Fenerbahçe, çeyrek final için İskoçya'da! İşte tur ihtimalleri ve muhtemel 11'ler...
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe, İskoç temsilcisi Rangers'a konuk olacak. İlk maçında sahasında rakibine 3-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, Jose Mourinho önderliğinde yeterli skoru alıp çeyrek finale kalmak istiyor. Öte yandan karşılaşma tarihinin 2013 yılında UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalma başarısının gösterildiği tarihle aynı döneme denk gelmesi dikkat çekiyor. Peki Fenerbahçe nasıl tur atlar? İşte ihtimaller ve muhtemel 11'ler...