UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile eşleşmeler açıklanıyor! Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın rakipleri kim olacak?

Giriş Tarihi: 30.08.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 30.08.2024
11:10
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi için geri sayım başladı... 2024-2025 sezonunda ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri saat 14.00'teki kura çekimi sonrasında belli olacak. Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'nde rakipleri ise saat 15.30'da netleşecek. Yeni Avrupa Ligi formatında her takım, her torbadan kura ile belirlenen 2 takım ile biri iç sahada biri deplasmanda olmak üzere toplam 8 farklı takımla 4'ünü iç sahada 4'ünü deplasmanda olmak üzere 8 maç oynayacak. Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile eşleşmeler ne zaman belli olacak? Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakibi kim olacak? İşte detaylar...