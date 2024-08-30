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Haberler Galeri UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile eşleşmeler açıklanıyor! Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri kim olacak?
Giriş Tarihi: 30.08.2024 11:10 Güncelleme Tarihi: 30.08.2024 11:10

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile eşleşmeler açıklanıyor! Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri kim olacak?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi için geri sayım başladı... 2024-2025 sezonunda ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri saat 14.00'teki kura çekimi sonrasında belli olacak. Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'nde rakipleri ise saat 15.30'da netleşecek. Yeni Avrupa Ligi formatında her takım, her torbadan kura ile belirlenen 2 takım ile biri iç sahada biri deplasmanda olmak üzere toplam 8 farklı takımla 4'ünü iç sahada 4'ünü deplasmanda olmak üzere 8 maç oynayacak. Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile eşleşmeler ne zaman belli olacak? Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakibi kim olacak? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile eşleşmeler açıklanıyor! Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın rakipleri kim olacak?

2024-2025 UEFA Avrupa Ligi kura çekimi için tarih ve saat araştırmaları başladı. Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi kura çekimi sonrası bugün belli olacak.

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile eşleşmeler açıklanıyor! Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın rakipleri kim olacak?

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE FENERBAHÇE, GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ KİM OLACAK?

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde lig aşaması kura çekimi bugün Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilecek.

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UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile eşleşmeler açıklanıyor! Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın rakipleri kim olacak?

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde, Başakşehir'in Konferans Ligi'nde rakipleri belli olacak.

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile eşleşmeler açıklanıyor! Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın rakipleri kim olacak?

2024-25 sezonundan itibaren yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek kura çekimi; Kupa 2'de TSİ 14.00'te, Kupa 3'te TSİ 15.30'da başlayacak.

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile eşleşmeler açıklanıyor! Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın rakipleri kim olacak?

AVRUPA LİGİ'NDE YENİ FORMAT NASIL OLACAK?

Avrupa ve Konferans Ligi'nde, bu sezondan itibaren klasik grup formatı yerine 36'şar takımın katılımıyla lig usulüyle düzenlenecek. Avrupa'da her takım, 4'ü içeride, 4'ü dışarıda olmak üzere 8'er rakiple karşılaşacak.

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