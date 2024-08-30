UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile eşleşmeler açıklanıyor! Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın rakipleri kim olacak?

AVRUPA LİGİ'NDE YENİ FORMAT NASIL OLACAK?

Avrupa ve Konferans Ligi'nde, bu sezondan itibaren klasik grup formatı yerine 36'şar takımın katılımıyla lig usulüyle düzenlenecek. Avrupa'da her takım, 4'ü içeride, 4'ü dışarıda olmak üzere 8'er rakiple karşılaşacak.