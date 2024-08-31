Giriş Tarihi: 31.08.2024 14:45
Güncelleme Tarihi: 31.08.2024
14:45
UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman başlıyor? İşte ilk maçların tarihi belli oldu! Gözler o karşılaşmada...
UEFA Avrupa Ligi maçlarında Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu. Gerçekleşen kura çekiminin ardından gözler maç fikstürüne çevrildi. Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz 4'ü içeride, 4'ü dışarıda olmak üzere 8 farklı rakiple karşılaşacak. Peki, UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman başlıyor? İşte ilk maçların tarihi...