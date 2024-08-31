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Giriş Tarihi: 31.08.2024 14:45 Güncelleme Tarihi: 31.08.2024 14:45

UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman başlıyor? İşte ilk maçların tarihi belli oldu! Gözler o karşılaşmada...

UEFA Avrupa Ligi maçlarında Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu. Gerçekleşen kura çekiminin ardından gözler maç fikstürüne çevrildi. Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz 4'ü içeride, 4'ü dışarıda olmak üzere 8 farklı rakiple karşılaşacak. Peki, UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman başlıyor? İşte ilk maçların tarihi...

UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman başlıyor? İşte ilk maçların tarihi belli oldu! Gözler o karşılaşmada...

36 takımın katılım sağlayacağı UEFA Avrupa Ligi, bu sezondan itibaren klasik grup formatını geride bıraktı. İlk 8'e giren takımlar, doğrudan son 16 turuna yükseleceği uygulamada temsilcilerimiz kıyasıya mücadele edecek. Üç büyük temsilcimizin mücadele edeceği maç fikstürü merak ediliyor. Peki, UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman başlıyor?

UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman başlıyor? İşte ilk maçların tarihi belli oldu! Gözler o karşılaşmada...

TEMSİLCİLERİMİZİN RAKİPLERİ BELLİ OLDU!

Fenerbahçe, lig aşamasında Manchester United (İngiltere), Slavia Prag (Çekya) (D), Olimpik Lyon (Fransa), AZ Alkmaar (Hollanda) (D), Union Saint-Gilloise (Belçika), Midtjylland (Danimarka) (D), Athletic Bilbao (İspanya) ve Twente (Hollanda) (D) ile eşleşti.

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UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman başlıyor? İşte ilk maçların tarihi belli oldu! Gözler o karşılaşmada...

Galatasaray'ın lig aşamasındaki rakipleri Tottenham (İngiltere), Ajax (Hollanda) (D), PAOK (Yunanistan), AZ Alkmaar (Hollanda) (D), Dinamo Kiev (Ukrayna), Malmö (İsveç) (D), Elfsborg (İsveç) ve RFS (Letonya) (D) oldu.

Beşiktaş ise lig aşamasında Eintracht Frankfurt (Almanya), Ajax (Hollanda) (D), Maccabi Tel Aviv (İsrail), Olimpik Lyon (Fransa) (D), Malmö (İsveç), Bodo/Glimt (Norveç) (D), Athletic Bilbao (İspanya) ve Twente (Hollanda) (D) ile mücadele edecek.

UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman başlıyor? İşte ilk maçların tarihi belli oldu! Gözler o karşılaşmada...

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2024-2025 UEFA Avrupa Ligi lig aşaması, 25 Eylül 2024'te başlayıp 30 Ocak 2025'te sona erecek.

UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman başlıyor? İşte ilk maçların tarihi belli oldu! Gözler o karşılaşmada...

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ

İlk maçların 25-26 Eylül'de oynanacağı Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonu, 21 Mayıs 2025'te İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak final karşılaşmasıyla sona erecek.

Ligde maç takvimi şöyle:

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