UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman başlıyor? İşte ilk maçların tarihi belli oldu! Gözler o karşılaşmada...

36 takımın katılım sağlayacağı UEFA Avrupa Ligi, bu sezondan itibaren klasik grup formatını geride bıraktı. İlk 8'e giren takımlar, doğrudan son 16 turuna yükseleceği uygulamada temsilcilerimiz kıyasıya mücadele edecek. Üç büyük temsilcimizin mücadele edeceği maç fikstürü merak ediliyor. Peki, UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman başlıyor?