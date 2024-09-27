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Haberler Galeri UEFA Avrupa Ligi tahminleri yenilendi! Zirvede bir Türk takımı var... -Spor Haberleri-
Giriş Tarihi: 27.09.2024 16:16 Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 16:28

UEFA Avrupa Ligi tahminleri yenilendi! Zirvede bir Türk takımı var... -Spor Haberleri-

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta mücadeleleri, oynanan 9 karşılaşmayla tamamlandı. Temsilcilerimiz Galatasaray, evinde PAOK'u, Fenerbahçe de Union Saint-Gilloise'ı mağlup ederken, Beşiktaş deplasmanda Ajax'a mağlup oldu.Football Meets Data, 'İlk 8, İlk 24 ve Elenme' başlıkları ile yayınladığı tahminlerde, ilk 8'e kalma ihtimali en yüksek olan takımlar arasında bir Türk takımı olarak zirvede yer aldı. İşte dikkat çeken o tahmin sırası...

UEFA Avrupa Ligi tahminleri yenilendi! Zirvede bir Türk takımı var... -Spor Haberleri-

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta mücadeleleri, oynanan 9 karşılaşmayla tamamlandı.

UEFA Avrupa Ligi tahminleri yenilendi! Zirvede bir Türk takımı var... -Spor Haberleri-

Temsilcilerimizden Galatasaray evinde Yunan temsilcisi PAOK'u 3-1 mağlup etti ve 3 puanla başladı.

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UEFA Avrupa Ligi tahminleri yenilendi! Zirvede bir Türk takımı var... -Spor Haberleri-

Dün sahneye çıkan diğer temsilcilerimiz Fenerbahçe, sahasında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ı 2-1 mağlup ederken, Beşiktaş deplasmanda Hollanda ekibi Ajax'a 4-0 mağlup oldu.

Football Meets Data, Avrupa Ligi'nde son 8'e kalacak olan takımları tahmin etti.

UEFA Avrupa Ligi tahminleri yenilendi! Zirvede bir Türk takımı var... -Spor Haberleri-

İŞTE SON 8'E KALABİLECEK TAKIMLARIN YÜZDELERİ

8. MANCHESTER UNİTED: %32

UEFA Avrupa Ligi tahminleri yenilendi! Zirvede bir Türk takımı var... -Spor Haberleri-

7. AS ROMA: %35

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