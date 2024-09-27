Giriş Tarihi: 27.09.2024 16:16
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024
16:28
UEFA Avrupa Ligi tahminleri yenilendi! Zirvede bir Türk takımı var... -Spor Haberleri-
UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta mücadeleleri, oynanan 9 karşılaşmayla tamamlandı. Temsilcilerimiz Galatasaray, evinde PAOK'u, Fenerbahçe de Union Saint-Gilloise'ı mağlup ederken, Beşiktaş deplasmanda Ajax'a mağlup oldu.Football Meets Data, 'İlk 8, İlk 24 ve Elenme' başlıkları ile yayınladığı tahminlerde, ilk 8'e kalma ihtimali en yüksek olan takımlar arasında bir Türk takımı olarak zirvede yer aldı. İşte dikkat çeken o tahmin sırası...