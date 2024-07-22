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Haberler Galeri UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor ve Başakşehir'in muhtemel rakipleri
Giriş Tarihi: 22.07.2024 11:15 Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 11:23

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor ve Başakşehir'in muhtemel rakipleri

Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimi canlı izle ekranı başında yerler alınıyor. Taraftarlar çekilişle birlikte eşleşmelere odaklandı. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Ruzomberok ile; Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda La Fiorita ile karşılaşacak. Temsilcilerimiz turu geçmeleri halinde mücadele edecekleri takımlara odaklandı. Peki; Konferans Ligi ve Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor ve Başakşehir’in muhtemel rakipleri

Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorularına yanıt aranıyor. Trabzonspor'un rakibi ve Başakşehir'in rakibi en çok araştırılanlar arasında. UEFA kura çekimi canlı izle ekranı başında yerler alınıyor. Futbolseverler eşleşmeleri takip ediyor. İşte, detaylar...

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor ve Başakşehir’in muhtemel rakipleri

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu kuraları İsviçre'nin Nyon kentinde çekilecek.

Şampiyonlar Ligi kurası saat 13.00'te;

Avrupa Ligi kurası saat 14.00'te

Konferans Ligi kurası saat 15.00'te bekleniyor.

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UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor ve Başakşehir’in muhtemel rakipleri

KONFERANS LİGİ VE AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Avrupa kuralarının UEFA TV Youtube hesabı üzerinden canlı yayımlanması bekleniyor.

UEFA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI:

https://www.youtube.com/channel/UCyGa1YEx9ST66rYrJTGIKOw

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor ve Başakşehir’in muhtemel rakipleri

TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Trabzonspor'un Ruzomberok'u elemesi halinde muhtemel rakipleri:

AFC Ajax – FK Vojvodina

Molde FK – Silkeborg

Dinamo Kiev – FK Partizan

Wisla Krakow – SK Rapid Wien

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor ve Başakşehir’in muhtemel rakipleri

BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Başakşehir'in La Fiorita'yu elemesi durumunda muhtemel rakipleri:

St Patrick's Athletic – FC Vaduz

FK Mlada Boleslav – FK Transinvest

FC Iberia – FK Partizani

FK Radnicki – FK Mornar

CS Corvinul – HNK Rijeka

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