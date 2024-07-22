UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor ve Başakşehir’in muhtemel rakipleri

Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorularına yanıt aranıyor. Trabzonspor'un rakibi ve Başakşehir'in rakibi en çok araştırılanlar arasında. UEFA kura çekimi canlı izle ekranı başında yerler alınıyor. Futbolseverler eşleşmeleri takip ediyor. İşte, detaylar...