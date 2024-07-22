UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor ve Başakşehir’in muhtemel rakipleri

Giriş Tarihi: 22.07.2024 11:15
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024
11:23
Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimi canlı izle ekranı başında yerler alınıyor. Taraftarlar çekilişle birlikte eşleşmelere odaklandı. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Ruzomberok ile; Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda La Fiorita ile karşılaşacak. Temsilcilerimiz turu geçmeleri halinde mücadele edecekleri takımlara odaklandı. Peki; Konferans Ligi ve Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?