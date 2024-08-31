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Haberler Galeri UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu! Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri kim oldu?
Giriş Tarihi: 31.08.2024 09:08 Güncelleme Tarihi: 31.08.2024 09:08

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu! Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri kim oldu?

Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde Play-Off etabı son buldu. Galatasaray ve Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde doğrudan gruplara kalırken, Beşiktaş Lugano engelini geçerek Avrupa Ligi biletini aldı. Başakşehir ise Konferans Ligi'nden kura çekimine katılmaya hak kazandı. Peki, Fenerbahe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri kim oldu? İşte, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile lig aşaması eşleşmeleri...

UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın rakipleri belli oldu! Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın rakipleri kim oldu?

36 takımın mücadele edeceği UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri kim oldu sorusu gündemde. Temsilcilerimizin rakibinin belli olduğu kura çekimi sonrasında heyecan dorukta.UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile lig aşaması eşleşmeleri belli oldu. Peki, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri kim oldu?

UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın rakipleri belli oldu! Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın rakipleri kim oldu?

FENERBAHÇE, GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ'IN RAKİPLERİ KİM OLDU?

UEFA Avrupa Ligi 2024-2025 sezonu grup kura çekimi tamamlandı.

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe, yeni formatında ilk kez oynanacak UEFA Avrupa Ligi lig etabında birbirleriyle eşleşemedi.

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UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın rakipleri belli oldu! Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın rakipleri kim oldu?

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ İLE LİG AŞAMASI EŞLEŞMELERİ

FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ: Slavia Prag (Deplasman), Manchester United, Lyon, Az Alkmaar (Deplasman),Union SG, Midtjylland (Deplasman), Athletic Bilbao, Twente (Deplasman)

UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın rakipleri belli oldu! Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın rakipleri kim oldu?

GALATASARAY'IN RAKİPLERİ: Tottenham, Ajax (Deplasman), PAOK, AZ Alkmaar (Deplasman), Malmö (Deplasman), Dinamo Kiev, Elfsborg, RFS (Deplasman)

UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın rakipleri belli oldu! Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın rakipleri kim oldu?

BEŞİKTAŞ'IN RAKİPLERİ: Eintracht Frankfurt, Ajax (Deplasman), Maccabi Tel Aviv, Lyon (Deplasman), Malmö, Bodo/Glimt (Deplasman), Athletic Bilbao, Twente (Deplasman)

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