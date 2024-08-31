UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın rakipleri belli oldu! Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın rakipleri kim oldu?

36 takımın mücadele edeceği UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri kim oldu sorusu gündemde. Temsilcilerimizin rakibinin belli olduğu kura çekimi sonrasında heyecan dorukta.UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile lig aşaması eşleşmeleri belli oldu. Peki, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri kim oldu?