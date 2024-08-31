Giriş Tarihi: 31.08.2024 09:08
Güncelleme Tarihi: 31.08.2024
09:08
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu! Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri kim oldu?
Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde Play-Off etabı son buldu. Galatasaray ve Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde doğrudan gruplara kalırken, Beşiktaş Lugano engelini geçerek Avrupa Ligi biletini aldı. Başakşehir ise Konferans Ligi'nden kura çekimine katılmaya hak kazandı. Peki, Fenerbahe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri kim oldu? İşte, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile lig aşaması eşleşmeleri...