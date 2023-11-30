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Haberler Galeri UEFA Konferans Ligi H grubu Fenerbahçe puan durumu 30 Kasım 2023: UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Fenerbahçe kaçıncı sırada?
Giriş Tarihi: 30.11.2023 10:52 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023 10:52

UEFA Konferans Ligi H grubu Fenerbahçe puan durumu 30 Kasım 2023: UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Fenerbahçe kaçıncı sırada?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H grubunda mücadelesine devam ediyor. Bugün Danimarka temsilcisi Nordsjaelland ile deplasmanda karşılaşacak sarı lacivertliler evindeki ilk maçta galibiyeti yakalamıştı. UEFA Konferans Ligi H grubu puan durumu 30 Kasım 2023 tarihi itibarıyla futbolseverlerin gündeminde. Fenerbahçe puan durumu ile takımın gruptan nasıl çıkacağı araştırılıyor. Bugünkü karşılaşmanın ardından son bir tane maçı kalan ekip hedefe odaklanmış durumda. İşte, UEFA Konferans Ligi H grubu Fenerbahçe puan durumu son durum.

UEFA Konferans Ligi H grubu Fenerbahçe puan durumu 30 Kasım 2023: UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Fenerbahçe kaçıncı sırada?

Nordsjaelland Fenerbahçe maçı 30 Kasım Perşembe günü deplasmanda oynanıyor. Maçla birlikte UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe puan durumu nasıl, kaçıncı sırada soruları gündeme gelmiş durumda. 3 galibiyet 1 mağlubiyet ile yoluna devam eden Sarı Kanarya, Süper Lig ve Avrupa sahasında oldukça iddialı. UEFA Konferans Ligi H grubu puan durumu son duruma göre lider konumdaki temsilcimiz 5. maçına çıkıyor. İşte, Fenerbahçe puan durumu tablosu.

UEFA Konferans Ligi H grubu Fenerbahçe puan durumu 30 Kasım 2023: UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Fenerbahçe kaçıncı sırada?

NORDSJAELLAND FENERBAHÇE MAÇI BUGÜN!

UEFA Konferans Ligi H Grubu 5. hafta Fenerbahçe Nordsjaelland maçı, 30 Kasım 2023 Perşembe günü yani bu akşam Right to Dream Park'ta oynanacak.

Fransa Futbol Federasyonundan Jeremie Pignard yöneteceği maç, TSİ 23.00'te başlayacak. Heyecanlı mücadele Exxen platformundan canlı yayımlanacak.

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UEFA Konferans Ligi H grubu Fenerbahçe puan durumu 30 Kasım 2023: UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Fenerbahçe kaçıncı sırada?

FENERBAHÇE UEFA KONFERANS LİGİ H GRUBU PUAN DURUMU

1- Fenerbahçe - 9 puan

2- Nordsjaelland - 7 puan

3- Ludogorets - 6 puan

4- Spartak Trnava - 1 puan

UEFA Konferans Ligi H grubu Fenerbahçe puan durumu 30 Kasım 2023: UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Fenerbahçe kaçıncı sırada?

FENERBAHÇE KONFERANS LİGİ KALAN MAÇLARI

30 Kasım: Nordsjaelland-Fenerbahçe (23:00)
14 Aralık: Fenerbahçe- Spartak Trnava (20:45)

UEFA Konferans Ligi H grubu Fenerbahçe puan durumu 30 Kasım 2023: UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Fenerbahçe kaçıncı sırada?

GEÇMİŞ MAÇ SONUÇLARI

Fenerbahçe 3-1 Nordsjaelland

Spartak Trnava 1-2 Fenerbahçe

Fenerbahçe 3-1 Ludogorets

PFC Ludogorets 2-0 Fenerbahçe

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