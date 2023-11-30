UEFA Konferans Ligi H grubu Fenerbahçe puan durumu 30 Kasım 2023: UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Fenerbahçe kaçıncı sırada?

Giriş Tarihi: 30.11.2023 10:52 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023 10:52

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H grubunda mücadelesine devam ediyor. Bugün Danimarka temsilcisi Nordsjaelland ile deplasmanda karşılaşacak sarı lacivertliler evindeki ilk maçta galibiyeti yakalamıştı. UEFA Konferans Ligi H grubu puan durumu 30 Kasım 2023 tarihi itibarıyla futbolseverlerin gündeminde. Fenerbahçe puan durumu ile takımın gruptan nasıl çıkacağı araştırılıyor. Bugünkü karşılaşmanın ardından son bir tane maçı kalan ekip hedefe odaklanmış durumda. İşte, UEFA Konferans Ligi H grubu Fenerbahçe puan durumu son durum.