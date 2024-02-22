UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe’nin rakibi belli oluyor!

UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta soruları gündemdeki yerini aldı. Taraftarlar Avrupa Konferans Ligi'nde grubunu lider olarak tamamlayarak direkt olarak son 16 turuna yükselen Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu öğrenmek istiyor. Son 16 turu kura çekim tarihi ve saati belli oldu. Peki, UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar.