Giriş Tarihi: 22.02.2024 13:53
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024
13:53
UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor!
Fenerbahçe Konferans Ligi kura çekim tarihi, futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Sarı-Lacivertli temsilcimiz UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu mücadelelerini lider olarak tamamlamıştı. Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi rakibi gerçekleştirilecek kura sonuçları ile belirlenecek. Konferans Ligi'nde bu akşam oynanacak play-off turu rövanş maçlarının ardından FB'nin rakipleri de belli olacak. Peki, UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte yanıtı.