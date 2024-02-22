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Haberler Galeri UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor!
Giriş Tarihi: 22.02.2024 13:53 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 13:53

UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor!

Fenerbahçe Konferans Ligi kura çekim tarihi, futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Sarı-Lacivertli temsilcimiz UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu mücadelelerini lider olarak tamamlamıştı. Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi rakibi gerçekleştirilecek kura sonuçları ile belirlenecek. Konferans Ligi'nde bu akşam oynanacak play-off turu rövanş maçlarının ardından FB'nin rakipleri de belli olacak. Peki, UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte yanıtı.

UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe’nin rakibi belli oluyor!

UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta soruları gündemdeki yerini aldı. Taraftarlar Avrupa Konferans Ligi'nde grubunu lider olarak tamamlayarak direkt olarak son 16 turuna yükselen Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu öğrenmek istiyor. Son 16 turu kura çekim tarihi ve saati belli oldu. Peki, UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar.

UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe’nin rakibi belli oluyor!

UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek kura çekiminde Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi belli olacak.

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UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe’nin rakibi belli oluyor!

Son 16 turunun kura çekimi 23 Şubat 2024 Cuma günü saat 15.00'te başlayacak. Kura çekimi Exxen'den canlı olarak izlenebilecek.

UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe’nin rakibi belli oluyor!

FENERBAHÇE'NİN SON 16 TURUNDAKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ
Kura çekiminde Avrupa Konferans Ligi'nde de grubunu lider bitirerek doğrudan son 16 turuna yükselen Fenerbahçe'nin rakipleri belli olacak.

Avrupa Konferans Ligi'nde grubunu lider bitirerek doğrudan son 16'ya yükselen Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri ise bu akşam oynanacak maçların ardından netleşecek.

UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe’nin rakibi belli oluyor!

PLAY-OFF TURU RÖVANŞ MAÇLARININ PROGRAMI ŞÖYLE:

22 Şubat Perşembe:

20.45 Ludogorets (Bulgaristan)-Servette (İsviçre)

20.45 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Real Betis (İspanya)

20.45 Bodo/Glimt (Norveç)-Ajax (Hollanda)

23.00 Slovan Bratislava (Slovakya)-Sturm Graz (Avusturya)

23.00 Eintracht Frankfurt (Almanya)-Union Saint-Gilloise (Belçika)

23.00 Ferencvaros (Macaristan)-Olympiakos (Yunanistan)

23.00 Legia Varşova (Polonya)-Molde (Norveç)

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