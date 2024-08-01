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Haberler Galeri UEFA külupler sıralaması belli oldu! İşte Süper Lig devlerinin listedeki yeri ve puanları...
Giriş Tarihi: 01.08.2024 00:17 Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 00:20

UEFA külupler sıralaması belli oldu! İşte Süper Lig devlerinin listedeki yeri ve puanları...

UEFA kulüpler sıralaması belli oldu. Transfermarkt'in verilerine göre son 5 yılda en çok puan puan toplayan futbol takımları belli oldu. Açıklanan listede Süper Lig'in 4 büyük takımının yeri de şaşırttı. 390 kulübün dahil olduğu puan listesinde ilk 30 takımı ve Süper Lig devlerinin yer aldığı listeyi sizler için bir araya getirdik. İşte UEFA kulüpler sıralaması ve zirvede yer alan takımlar...

UEFA külupler sıralaması belli oldu! İşte Süper Lig devlerinin listedeki yeri ve puanları...

UEFA kulüpler sıralaması belli oldu. Transfermarkt'in verilerine göre son 5 yılda en çok puan puan toplayan futbol takımları belli oldu. Açıklanan listede Süper Lig'in 4 büyük takımının yeri de şaşırttı. 390 kulübün dahil olduğu sıralamada yer alan ilk 30 takımı sizler için bir araya getirdik.

Bu kulüp sıralaması UEFA tarafından açıklandı ve takımların Avrupa'da son 5 senede yakalayabildiği katsayıyı ilan ediyor.

UEFA külupler sıralaması belli oldu! İşte Süper Lig devlerinin listedeki yeri ve puanları...

30- Real Sociedad: 51.000

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UEFA külupler sıralaması belli oldu! İşte Süper Lig devlerinin listedeki yeri ve puanları...

29- Eintracht Frankfurt: 51.000

UEFA külupler sıralaması belli oldu! İşte Süper Lig devlerinin listedeki yeri ve puanları...

28- Rangers: 52.000

UEFA külupler sıralaması belli oldu! İşte Süper Lig devlerinin listedeki yeri ve puanları...

27- Feyenoord: 53.000

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