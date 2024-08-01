UEFA külupler sıralaması belli oldu! İşte Süper Lig devlerinin listedeki yeri ve puanları...

UEFA kulüpler sıralaması belli oldu. Transfermarkt'in verilerine göre son 5 yılda en çok puan puan toplayan futbol takımları belli oldu. Açıklanan listede Süper Lig'in 4 büyük takımının yeri de şaşırttı. 390 kulübün dahil olduğu sıralamada yer alan ilk 30 takımı sizler için bir araya getirdik.

Bu kulüp sıralaması UEFA tarafından açıklandı ve takımların Avrupa'da son 5 senede yakalayabildiği katsayıyı ilan ediyor.