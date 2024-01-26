AVRUPA MAÇLARI ŞİFRESİZ Mİ YAYIMLANACAK? Avrupa Kupa maçları hakkında o karar BELLİ OLDU!

Avrupa Kupa maçlarının yayıncı kuruluşu değişti! UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları bilindiği üzere bir süredir Exxen platformu üzerinden yayımlanıyordu. Yapılan açıklama sonrası artık maçların Exxen üzerinden yayınlanmayacağı bildirildi. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları hangi kanalda yayımlanacak, şifresiz mi?