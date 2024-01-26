Giriş Tarihi: 26.01.2024 11:30
Güncelleme Tarihi: 26.01.2024
11:30
AVRUPA MAÇLARI ŞİFRESİZ Mİ YAYIMLANACAK? Avrupa Kupa maçları hakkında o karar BELLİ OLDU!
Sporseverlerin yakından takip ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları hakkında bir son dakika gelişmesi yaşandı. Sporseverlerin gündeminde yer alan Avrupa Kupa maçlarının yayıncı kuruluşu belli oldu. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları hangi kanalda, şifresiz mi yayımlanacak? İşte, detaylar…