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Haberler Galeri AVRUPA MAÇLARI ŞİFRESİZ Mİ YAYIMLANACAK? Avrupa Kupa maçları hakkında o karar BELLİ OLDU!
Giriş Tarihi: 26.01.2024 11:30 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 11:30

AVRUPA MAÇLARI ŞİFRESİZ Mİ YAYIMLANACAK? Avrupa Kupa maçları hakkında o karar BELLİ OLDU!

Sporseverlerin yakından takip ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları hakkında bir son dakika gelişmesi yaşandı. Sporseverlerin gündeminde yer alan Avrupa Kupa maçlarının yayıncı kuruluşu belli oldu. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları hangi kanalda, şifresiz mi yayımlanacak? İşte, detaylar…

AVRUPA MAÇLARI ŞİFRESİZ Mİ YAYIMLANACAK? Avrupa Kupa maçları hakkında o karar BELLİ OLDU!

Avrupa Kupa maçlarının yayıncı kuruluşu değişti! UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları bilindiği üzere bir süredir Exxen platformu üzerinden yayımlanıyordu. Yapılan açıklama sonrası artık maçların Exxen üzerinden yayınlanmayacağı bildirildi. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları hangi kanalda yayımlanacak, şifresiz mi?

AVRUPA MAÇLARI ŞİFRESİZ Mİ YAYIMLANACAK? Avrupa Kupa maçları hakkında o karar BELLİ OLDU!

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları hangi kanalda yayımlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT kanalları ve TRT dijital platformu tabii'de yayınlanacak.

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AVRUPA MAÇLARI ŞİFRESİZ Mİ YAYIMLANACAK? Avrupa Kupa maçları hakkında o karar BELLİ OLDU!

AVRUPA MAÇLARI ÜCRETSİZ Mİ OLDU?

TRT, 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarında düzenlenecek UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarına ev sahipliği yapacak.

AVRUPA MAÇLARI ŞİFRESİZ Mİ YAYIMLANACAK? Avrupa Kupa maçları hakkında o karar BELLİ OLDU!

TRT'DEN AÇIKLAMA

TRT'den yapılan açıklamada, Türk takımlarının maçlarının şifresiz olarak TRT 1 ve TRT Spor'da izleyicilerle buluşacağı belirtildi. Daha fazla sayıda maçın ise TRT'nin yeni dijital platformu "tabii" üzerinden izlenebileceği bildirildi.

AVRUPA MAÇLARI ŞİFRESİZ Mİ YAYIMLANACAK? Avrupa Kupa maçları hakkında o karar BELLİ OLDU!

TRT'nin tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarının tek yayıncısı olma hakkını elde ettiğinin hatırlatıldığı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

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