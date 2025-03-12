UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finale çıkan takımlar ve eşleşmeler! Devler Ligi’nde çeyrek final maçları ne zaman?

PSG, Club Brugge - Aston Villa karşılaşmasının kazananı ile karşılaşacak. Barcelona ise Borussia Dortmund - Lille maçının galibi ile karşı karşıya gelecek.

4. eşleşme ise PSV - Arsenal maçının kazananı ile Real Madrid - Atletico Madrid karşılaşmasının kazananı arasında olacak.