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Haberler Galeri UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finale çıkan takımlar ve eşleşmeler! Devler Ligi'nde çeyrek final maçları ne zaman?
Giriş Tarihi: 12.03.2025 15:10 Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 15:17

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finale çıkan takımlar ve eşleşmeler! Devler Ligi'nde çeyrek final maçları ne zaman?

Devler Ligi'nde son 16 turu rövanşı oynanıyor. İki günlük maç programı içerisinde tur biletlerini alan takımlar belirlenmeye başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finale çıkan takımlar ve eşleşmeler futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. 8 takımın yükseleceği yeni turda da 2 maç süreci işleyecek. Peki; UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finale çıkan takımlar ve eşleşmeler! Devler Ligi’nde çeyrek final maçları ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finale çıkan takımlar son 16 turunun tamamlanmasıyla birlikte ortaya çıkıyor. Öte yandan eşleşmelerin nasıl olacağı netlik kazandı. Rövanş karşılaşmalarının ardından yeni tur için geri sayım başlayacak. İşte, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maç programı 2025...

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finale çıkan takımlar ve eşleşmeler! Devler Ligi’nde çeyrek final maçları ne zaman?

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNALE ÇIKAN TAKIMLAR

8 takımın çıkacağı UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalde tur atlayan 4 takım belli oldu.

Bayern Münih, Inter, Barcelona ve PSG çeyrek final biletini alan takımlar oldu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finale çıkan takımlar ve eşleşmeler! Devler Ligi’nde çeyrek final maçları ne zaman?

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Leverkusen'i eleyen Bayern Münih, Feyenoord'u eleyen Inter ile eşleşti.

Benfica'yı eleyen Barcelona ve Liverpool'u eleyen PSG'nin hangi takımlarla eşleşeceği bugünkü karşılaşmalarla netlik kazanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finale çıkan takımlar ve eşleşmeler! Devler Ligi’nde çeyrek final maçları ne zaman?

PSG, Club Brugge - Aston Villa karşılaşmasının kazananı ile karşılaşacak. Barcelona ise Borussia Dortmund - Lille maçının galibi ile karşı karşıya gelecek.

4. eşleşme ise PSV - Arsenal maçının kazananı ile Real Madrid - Atletico Madrid karşılaşmasının kazananı arasında olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finale çıkan takımlar ve eşleşmeler! Devler Ligi’nde çeyrek final maçları ne zaman?

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Devler Ligi'nde çeyrek final karşılaşmalarının ilki 8 Nisan tarihinde oynanacak. 2. maçlar ise 15 Nisan tarihinde gerçekleşecek.

2 maçlı eleme usulü uygulanacak ve toplam skorda kazanan takımlar yarı finale çıkacak.