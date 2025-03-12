Giriş Tarihi: 12.03.2025 15:10
Güncelleme Tarihi: 12.03.2025
15:17
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finale çıkan takımlar ve eşleşmeler! Devler Ligi'nde çeyrek final maçları ne zaman?
Devler Ligi'nde son 16 turu rövanşı oynanıyor. İki günlük maç programı içerisinde tur biletlerini alan takımlar belirlenmeye başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finale çıkan takımlar ve eşleşmeler futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. 8 takımın yükseleceği yeni turda da 2 maç süreci işleyecek. Peki; UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman?