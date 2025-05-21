Giriş Tarihi: 21.05.2025 23:17
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
23:17
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL TARİHİ 2025: Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede ve hangi stadyumda oynanacak?
Şampiyonlar Ligi final tarihi için geri sayım başladı. Sezon boyunca nefes kesen mücadelelere sahne olan Şampiyonlar Ligi, bu yıl da finaliyle milyonları ekran başına kilitleyecek. Takvimler işaretlendi, gözler şimdi dev finale çevrildi. Peki, Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede ve hangi stadyumda oynanacak? İşte, detaylar...