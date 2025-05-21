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Giriş Tarihi: 21.05.2025 23:17 Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 23:17

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL TARİHİ 2025: Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede ve hangi stadyumda oynanacak?

Şampiyonlar Ligi final tarihi için geri sayım başladı. Sezon boyunca nefes kesen mücadelelere sahne olan Şampiyonlar Ligi, bu yıl da finaliyle milyonları ekran başına kilitleyecek. Takvimler işaretlendi, gözler şimdi dev finale çevrildi. Peki, Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede ve hangi stadyumda oynanacak? İşte, detaylar...

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL TARİHİ 2025: Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede ve hangi stadyumda oynanacak?

Devler Ligi"nde final maçı için geri sayım sürüyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'ı 2-1 yenen Paris Saint-Germain (PSG), finale yükselerek, Inter'in rakibi oldu. Nefes kesecek karşılaşma için sporseverler "Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede ve hangi stadyumda oynanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte, detaylar...

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL TARİHİ 2025: Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede ve hangi stadyumda oynanacak?

PSG VE INTER ŞAMPİYONLUK İÇİN KARŞI KARŞIYA GELİYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'ı 2-1 yenen Paris Saint-Germain (PSG), finale yükseldi ve Inter'in rakibi oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 3-3'ün rövanşında İspanya temsilcisi Barcelona'yı ağırlayan Inter, normal süresi 3-3 tamamlanan mücadelede rakibini uzatma devreleri sonunda 4-3 yenerek adını finale yazdırdı.

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UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL TARİHİ 2025: Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede ve hangi stadyumda oynanacak?

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?

"Devler Ligi"nde final maçı, 31 Mayıs Cumartesi günü Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak.

Saat 22:00'de başlayacak olan PSG - Inter maçı TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL TARİHİ 2025: Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede ve hangi stadyumda oynanacak?
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UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL TARİHİ 2025: Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede ve hangi stadyumda oynanacak?