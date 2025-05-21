UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL TARİHİ 2025: Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede ve hangi stadyumda oynanacak?

Devler Ligi"nde final maçı için geri sayım sürüyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'ı 2-1 yenen Paris Saint-Germain (PSG), finale yükselerek, Inter'in rakibi oldu. Nefes kesecek karşılaşma için sporseverler "Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede ve hangi stadyumda oynanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte, detaylar...