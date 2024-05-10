UEFA Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? 2024 Dortmund – Real Madrid maçı ne zaman yapılacak, nerede, hangi statta?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin adı belli oldu. Devler Ligi'nde finale kalan iki isim Dortmund ve Real Madrid oldu. İki takımın mücadelesini heyecanla bekleyen futbol severler Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede sorgulamalarına başladı. İşte, Şampiyonlar Ligi final tarihi ve detaylar