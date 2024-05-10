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Haberler Galeri UEFA Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? 2024 Dortmund – Real Madrid maçı ne zaman yapılacak, nerede, hangi statta?
Giriş Tarihi: 10.05.2024 10:39 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 10:39

UEFA Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? 2024 Dortmund – Real Madrid maçı ne zaman yapılacak, nerede, hangi statta?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalistler belli oldu. Finalistlerin belli olmasının ardından "şampiyonlar ligi finali ne zaman?" sorgulanmaya başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçında ilk finalist Borussia Dortmund olmuş ikinci finalist ise Bayern Münih'i mağlup edip Real Madrid olmuştu. İki takımın adını finale yazdırmasının ardından finalin detayları araştırılmaya başlandı. Peki Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi finali nerede, hangi statta oynanacak? İşte ayrıntılar...

UEFA Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? 2024 Dortmund – Real Madrid maçı ne zaman yapılacak, nerede, hangi statta?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin adı belli oldu. Devler Ligi'nde finale kalan iki isim Dortmund ve Real Madrid oldu. İki takımın mücadelesini heyecanla bekleyen futbol severler Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede sorgulamalarına başladı. İşte, Şampiyonlar Ligi final tarihi ve detaylar

UEFA Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? 2024 Dortmund – Real Madrid maçı ne zaman yapılacak, nerede, hangi statta?

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE FİNALİN ADI BELLİ OLDU!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final karşılaşmaları 7-8 Mayıs tarihlerinde gerçekleşti. Bu rekabet dolu karşılaşmaların sonucunda Borussia Dortmund, Paris St Germain mağlup ederek finale yükseldi. İkinci finalist ise yarı finalde Bayern Münih'i yenen Real Madrid oldu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? 2024 Dortmund – Real Madrid maçı ne zaman yapılacak, nerede, hangi statta?

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
UEFA tarafından düzenlenen 2024 Şampiyonlar Ligi yarı final müsabakaları 7-8 Mayıs'ta tamamlandı.
Devler Ligi final mücadelesi ise 1 Haziran'da oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? 2024 Dortmund – Real Madrid maçı ne zaman yapılacak, nerede, hangi statta?

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL MAÇI NEREDE, HANGİ STATTA OLACAK?
2024 Şampiyonlar Ligi final karşılaşması Londra'daki Wembley Stadı'nda yapılacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? 2024 Dortmund – Real Madrid maçı ne zaman yapılacak, nerede, hangi statta?

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İKİ TÜRK KARŞI KARŞIYA GELECEK!
Real Madrid'in de finale yükselmesiyle birlikte 2023-2024 sezonunda Şampiyonlar Ligi kupasını ilk kez A Milli Takım'da forma giyen bir Türk futbolcunun kazanması da netleşti.
Borussia Dortmund'da forma giyen milli futbolcumuz Salih Özcan ve Real Madrid'de forma giyen bir diğer milli yıldızımız Arda Güler, finalde karşı karşıya gelecek.

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