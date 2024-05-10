Giriş Tarihi: 10.05.2024 10:39
Güncelleme Tarihi: 10.05.2024
10:39
UEFA Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? 2024 Dortmund – Real Madrid maçı ne zaman yapılacak, nerede, hangi statta?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalistler belli oldu. Finalistlerin belli olmasının ardından "şampiyonlar ligi finali ne zaman?" sorgulanmaya başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçında ilk finalist Borussia Dortmund olmuş ikinci finalist ise Bayern Münih'i mağlup edip Real Madrid olmuştu. İki takımın adını finale yazdırmasının ardından finalin detayları araştırılmaya başlandı. Peki Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi finali nerede, hangi statta oynanacak? İşte ayrıntılar...