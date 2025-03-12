Giriş Tarihi: 12.03.2025 10:20
Güncelleme Tarihi: 12.03.2025
10:20
UEFA ÜLKE PUAN SIRALAMASI GÜNCEL 2025 | UEFA ülke puan sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Rövanş maçı öncesi!
UEFA ülke puan sıralamasında Türkiye'nin mevcut durumu, futbolseverlerin gündeminde. Geçtiğimiz hafta oynanan son 16 turu mücadelesinin ardından rövanş maçı gerçekleşecek. Avrupa'daki tek temsilcimizin sahadan galibiyetle ayrılması bekleniyor. Bu hafta temsilcimiz, hem tur atlamak hem de galibiyet almak için kritik mücadeleye çıkıyor. İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması...