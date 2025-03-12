UEFA ÜLKE PUAN SIRALAMASI GÜNCEL 2025 | UEFA ülke puan sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Rövanş maçı öncesi!

UEFA ülke puan sıralaması taraftarların gündeminde yer alıyor.Bu hafta Avrupa Ligi rövanş maçı gerçekleşecek. Avrupa'daki tek temsilcimiz Ranger ile olan ilk mücadelesinden 3-1 mağlup ayrılamıştı. Fenerbahçe'nin tur geçmek adına galibiyete ihtiyacı var. İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması...