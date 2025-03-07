Giriş Tarihi: 07.03.2025 07:14
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025
07:14
UEFA ÜLKE PUAN SIRALAMASI GÜNCEL | Fenerbahçe Rangers karşısında turu zora soktu! Ülke puanında son durum belli oldu...
Son dakika haberi: Avrupa'daki tek temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 turu ilk maçına çıktı. Sarı-lacivertliler, İskoç ekibi Rangers'a 3-1 mağlup oldu. Kanarya'nın tek golünü Alexander Djiku kaydetti. Fenerbahçe, 13 Mart'ta oynanacak rövanş mücadelesi öncesinde tur şansını zora soktu. Temsilcimizin oynadığı mücadele sonrasında UEFA ülke puanı da güncellendi. İşte ülke puanında son durum…