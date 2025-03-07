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Haberler Galeri UEFA ÜLKE PUAN SIRALAMASI GÜNCEL | Fenerbahçe Rangers karşısında turu zora soktu! Ülke puanında son durum belli oldu...
Giriş Tarihi: 07.03.2025 07:14 Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 07:14

UEFA ÜLKE PUAN SIRALAMASI GÜNCEL | Fenerbahçe Rangers karşısında turu zora soktu! Ülke puanında son durum belli oldu...

Son dakika haberi: Avrupa'daki tek temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 turu ilk maçına çıktı. Sarı-lacivertliler, İskoç ekibi Rangers'a 3-1 mağlup oldu. Kanarya'nın tek golünü Alexander Djiku kaydetti. Fenerbahçe, 13 Mart'ta oynanacak rövanş mücadelesi öncesinde tur şansını zora soktu. Temsilcimizin oynadığı mücadele sonrasında UEFA ülke puanı da güncellendi. İşte ülke puanında son durum…

UEFA ÜLKE PUAN SIRALAMASI GÜNCEL | Fenerbahçe Rangers karşısında turu zora soktu! Ülke puanında son durum belli oldu...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan, Son 16 Turu ilk maçları oynandı. Fenerbahçe, sahasında İskoç ekibi Rangers'a 3-1 mağlup oldu.

UEFA ÜLKE PUAN SIRALAMASI GÜNCEL | Fenerbahçe Rangers karşısında turu zora soktu! Ülke puanında son durum belli oldu...

UEFA ÜLKE PUANI BELLİ OLDU! TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

Temsilcimizin 3-1'lik mağlubiyetinin ardından gözler ülke puanına çevrildi. İşte UEFA ülke puanı sırası... Türkiye kaçıncı sırada?

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UEFA ÜLKE PUAN SIRALAMASI GÜNCEL | Fenerbahçe Rangers karşısında turu zora soktu! Ülke puanında son durum belli oldu...

1- İNGİLTERE | 107,909 PUAN

UEFA ÜLKE PUAN SIRALAMASI GÜNCEL | Fenerbahçe Rangers karşısında turu zora soktu! Ülke puanında son durum belli oldu...

2- İTALYA | 94,293 PUAN

UEFA ÜLKE PUAN SIRALAMASI GÜNCEL | Fenerbahçe Rangers karşısında turu zora soktu! Ülke puanında son durum belli oldu...

3- İSPANYA | 90,452 PUAN