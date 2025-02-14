Giriş Tarihi: 14.02.2025 00:51
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025
01:11
UEFA ÜLKE PUAN SIRALAMASI GÜNCEL | Galatasaray kaybetti, Fenerbahçe kazandı! Ülke puanında son durum belli oldu...
Son dakika haberi: Avrupa'da temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçlarına çıktı. Galatasaray, deplasmanda AZ Alkmaar'a 4-1 yenildi. Fenerbahçe ise evinde Belçika ekibi Anderlecht'i Dzeko, Tadic ve En-Nesyri'nin golleriyle 3-0 mağlup etti. Temsilcilerimizin oynadığı maçların ardından UEFA ülke puanı da güncellendi. İşte ülke puanında son durum…