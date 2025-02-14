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Haberler Galeri UEFA ÜLKE PUAN SIRALAMASI GÜNCEL | Galatasaray kaybetti, Fenerbahçe kazandı! Ülke puanında son durum belli oldu...
Giriş Tarihi: 14.02.2025 00:51 Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 01:11

UEFA ÜLKE PUAN SIRALAMASI GÜNCEL | Galatasaray kaybetti, Fenerbahçe kazandı! Ülke puanında son durum belli oldu...

Son dakika haberi: Avrupa'da temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçlarına çıktı. Galatasaray, deplasmanda AZ Alkmaar'a 4-1 yenildi. Fenerbahçe ise evinde Belçika ekibi Anderlecht'i Dzeko, Tadic ve En-Nesyri'nin golleriyle 3-0 mağlup etti. Temsilcilerimizin oynadığı maçların ardından UEFA ülke puanı da güncellendi. İşte ülke puanında son durum…

UEFA ÜLKE PUAN SIRALAMASI GÜNCEL | Galatasaray kaybetti, Fenerbahçe kazandı! Ülke puanında son durum belli oldu...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan, Son 16 Play-Off Turu ilk maçlarıyla devam etti. Galatasaray, AZ Alkmaar'a deplasmanda 4-1 yenildi. Fenerbahçe ise evinde Anderlecht'i 3-0'lık skorla geçerek avantaj yakaladı.

UEFA ÜLKE PUAN SIRALAMASI GÜNCEL | Galatasaray kaybetti, Fenerbahçe kazandı! Ülke puanında son durum belli oldu...

UEFA ÜLKE PUANI BELLİ OLDU! TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

Temsilcilerimiz, bu hafta 1 galibiyet 1 yenilgi aldı. Temsilcilerimizden Fenerbahçe evinde rahat kazanırken, Galatasaray Hollanda'dan umutsuz bir şekilde döndü. İşte UEFA ülke puanı sırası... Türkiye kaçıncı sırada?

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UEFA ÜLKE PUAN SIRALAMASI GÜNCEL | Galatasaray kaybetti, Fenerbahçe kazandı! Ülke puanında son durum belli oldu...

1- İNGİLTERE | 106,624 PUAN

UEFA ÜLKE PUAN SIRALAMASI GÜNCEL | Galatasaray kaybetti, Fenerbahçe kazandı! Ülke puanında son durum belli oldu...

2- İTALYA | 92,918 PUAN

UEFA ÜLKE PUAN SIRALAMASI GÜNCEL | Galatasaray kaybetti, Fenerbahçe kazandı! Ülke puanında son durum belli oldu...

3- İSPANYA | 88,595 PUAN

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