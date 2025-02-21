Giriş Tarihi: 21.02.2025 07:15
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025
07:19
UEFA ÜLKE PUAN SIRALAMASI GÜNCEL | Galatasaray Avrupa'ya veda etti, Fenerbahçe turladı! Ülke puanında son durum belli oldu...
Son dakika haberi: Avrupa'da temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu rövanş maçlarına çıktı. Galatasaray, 4-1'in rövanşında evinde Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kaldı ve turnuvaya veda etti. Fenerbahçe ise 3-0'ın rövanşında deplasmanda Belçika ekibi Anderlecht ile 2-2 berabere kalarak adını son 16 takım arasına yazdırdı. Temsilcilerimizin oynadığı maçların ardından UEFA ülke puanı da güncellendi. İşte ülke puanında son durum…