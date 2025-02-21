UEFA ÜLKE PUAN SIRALAMASI GÜNCEL | Galatasaray Avrupa’ya veda etti, Fenerbahçe turladı! Ülke puanında son durum belli oldu...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan, Son 16 Play-Off Turu rövanş maçlarıyla devam etti. Galatasaray, AZ Alkmaar ile evinde 2-2 berabere kalarak elendi. Fenerbahçe ise deplasmanda Anderlecht ile 2-2 berabere kalarak bir üst tura çıktı.