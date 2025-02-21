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Haberler Galeri UEFA ÜLKE PUAN SIRALAMASI GÜNCEL | Galatasaray Avrupa'ya veda etti, Fenerbahçe turladı! Ülke puanında son durum belli oldu...
Giriş Tarihi: 21.02.2025 07:15 Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 07:19

UEFA ÜLKE PUAN SIRALAMASI GÜNCEL | Galatasaray Avrupa'ya veda etti, Fenerbahçe turladı! Ülke puanında son durum belli oldu...

Son dakika haberi: Avrupa'da temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu rövanş maçlarına çıktı. Galatasaray, 4-1'in rövanşında evinde Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kaldı ve turnuvaya veda etti. Fenerbahçe ise 3-0'ın rövanşında deplasmanda Belçika ekibi Anderlecht ile 2-2 berabere kalarak adını son 16 takım arasına yazdırdı. Temsilcilerimizin oynadığı maçların ardından UEFA ülke puanı da güncellendi. İşte ülke puanında son durum…

UEFA ÜLKE PUAN SIRALAMASI GÜNCEL | Galatasaray Avrupa’ya veda etti, Fenerbahçe turladı! Ülke puanında son durum belli oldu...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan, Son 16 Play-Off Turu rövanş maçlarıyla devam etti. Galatasaray, AZ Alkmaar ile evinde 2-2 berabere kalarak elendi. Fenerbahçe ise deplasmanda Anderlecht ile 2-2 berabere kalarak bir üst tura çıktı.

UEFA ÜLKE PUAN SIRALAMASI GÜNCEL | Galatasaray Avrupa’ya veda etti, Fenerbahçe turladı! Ülke puanında son durum belli oldu...

UEFA ÜLKE PUANI BELLİ OLDU! TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

Temsilcilerimiz, rövanş maçlarında 2 beraberlik aldı. İşte UEFA ülke puanı sırası... Türkiye kaçıncı sırada?

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UEFA ÜLKE PUAN SIRALAMASI GÜNCEL | Galatasaray Avrupa’ya veda etti, Fenerbahçe turladı! Ülke puanında son durum belli oldu...

1- İNGİLTERE | 106,624 PUAN

UEFA ÜLKE PUAN SIRALAMASI GÜNCEL | Galatasaray Avrupa’ya veda etti, Fenerbahçe turladı! Ülke puanında son durum belli oldu...

2- İTALYA | 93,418 PUAN

UEFA ÜLKE PUAN SIRALAMASI GÜNCEL | Galatasaray Avrupa’ya veda etti, Fenerbahçe turladı! Ülke puanında son durum belli oldu...

3- İSPANYA | 89,381 PUAN

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