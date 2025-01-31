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Haberler Galeri UEFA ÜLKE PUAN SIRALAMASI GÜNCEL | Ülke puanında son durum belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe play-off'lara kaldı. Beşiktaş veda etti...
Giriş Tarihi: 31.01.2025 07:14 Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 07:19

UEFA ÜLKE PUAN SIRALAMASI GÜNCEL | Ülke puanında son durum belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe play-off'lara kaldı. Beşiktaş veda etti...

Son dakika haberi: Avrupa'da temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray son hafta maçlarına çıktı. Beşiktaş, deplasmanda Twente'ye 1-0 mağlup oldu ve kupaya veda etti. Galatasaray, deplasmanda Ajax'a 1-0 yenildi ve play-off'lara kaldı. Fenerbahçe ise deplasmanda Midtjylland ile 2-2 berabere kalarak adını play-off'lara yazdırdı. Temsilcilerimizin oynadığı maçlarından ardından UEFA ülke puanı da güncellendi. İşte ülke puanında son durum…

UEFA ÜLKE PUAN SIRALAMASI GÜNCEL | Ülke puanında son durum belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe play-off’lara kaldı. Beşiktaş veda etti...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan, 8. hafta maçlarıyla devam etti. Galatasaray, Ajax'a, Beşiktaş ise Twente'ye deplasmanda 1-0 yenildi. Fenerbahçe ise konuk olduğu Midtjylland ile 2-2 berabere kaldı.

UEFA ÜLKE PUAN SIRALAMASI GÜNCEL | Ülke puanında son durum belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe play-off’lara kaldı. Beşiktaş veda etti...

UEFA ÜLKE PUANI BELLİ OLDU! TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

Temsilcilerimiz, bu hafta 1 beraberlik 2 yenilgi aldı. Temsilcilerimizden Fenerbahçe rakibiyle berabere kalırken, Galatasaray ve Beşiktaş, Hollanda'dan puansız ayrıldı. İşte UEFA ülke puanı sırası... Türkiye kaçıncı sırada?

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UEFA ÜLKE PUAN SIRALAMASI GÜNCEL | Ülke puanında son durum belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe play-off’lara kaldı. Beşiktaş veda etti...

1- İNGİLTERE | 104,802 PUAN

UEFA ÜLKE PUAN SIRALAMASI GÜNCEL | Ülke puanında son durum belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe play-off’lara kaldı. Beşiktaş veda etti...

2- İTALYA | 91,043 PUAN

UEFA ÜLKE PUAN SIRALAMASI GÜNCEL | Ülke puanında son durum belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe play-off’lara kaldı. Beşiktaş veda etti...

3- İSPANYA | 86,166 PUAN

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