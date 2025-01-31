Giriş Tarihi: 31.01.2025 07:14
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025
07:19
UEFA ÜLKE PUAN SIRALAMASI GÜNCEL | Ülke puanında son durum belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe play-off'lara kaldı. Beşiktaş veda etti...
Son dakika haberi: Avrupa'da temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray son hafta maçlarına çıktı. Beşiktaş, deplasmanda Twente'ye 1-0 mağlup oldu ve kupaya veda etti. Galatasaray, deplasmanda Ajax'a 1-0 yenildi ve play-off'lara kaldı. Fenerbahçe ise deplasmanda Midtjylland ile 2-2 berabere kalarak adını play-off'lara yazdırdı. Temsilcilerimizin oynadığı maçlarından ardından UEFA ülke puanı da güncellendi. İşte ülke puanında son durum…