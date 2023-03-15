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Haberler Galeri UEFA ÜLKELER SIRALAMASI 2023: UEFA ülke puanı sıralaması ile Türkiye kaçıncı sırada, puanı kaç? Temsilcilerimiz rövanş maçlarına çıkıyor!
Giriş Tarihi: 15.03.2023 17:15 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 17:15

UEFA ÜLKELER SIRALAMASI 2023: UEFA ülke puanı sıralaması ile Türkiye kaçıncı sırada, puanı kaç? Temsilcilerimiz rövanş maçlarına çıkıyor!

UEFA ülke puanı sıralaması son durum futbolseverler tarafından merak ediliyor. Puan sıralamasında Türkiye için kritik haftaya girildi. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor, son 16 turu rövanş maçlarına çıkacak. Bu akşam Başakşehir ile Gent çeyrek finalde kozlarını paylaşacak. Yarın akşam ise Fenerbahçe, sahasında İspanya temsilcisi Sevilla ile karşı karşıya gelecek. Sivasspor ise 1-0 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında Fiorentina'yı konuk edecek. Takımlarımızın alacağı sonuçlar UEFA ülke puanı sıralaması üzerinde etkili olacak. Peki, ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada, puanı kaç? İşte 2023 UEFA ülke puanı sıralaması güncel liste...

UEFA ÜLKELER SIRALAMASI 2023: UEFA ülke puanı sıralaması ile Türkiye kaçıncı sırada, puanı kaç? Temsilcilerimiz rövanş maçlarına çıkıyor!

UEFA ülke puanı sıralaması son dakika gelişmeleri ile futbolseverlerin yakın takibinde yer alıyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Medipol Başakşehir, bu akşam sahasında Belçika temsilcisi Gent ile mücadele edecek. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe ise yarın akşam İspanya La Liga temsilcisi Sevilla'yı konuk edecek. Sivasspor ise Fiorentina karşısında tur için sahaya çıkacak. Zorlu maçların ardından alınacak sonuçlar Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yerini değiştirecek. Bu noktada futbolseverler, ''UEFA Ülke puanı sıralamasında son durum ne, Türkiye kaçıncı sırada, puanı kaç?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 2023 Güncel ülke puanı listesi ve Türkiye'nin yeri…

UEFA ÜLKELER SIRALAMASI 2023: UEFA ülke puanı sıralaması ile Türkiye kaçıncı sırada, puanı kaç? Temsilcilerimiz rövanş maçlarına çıkıyor!

Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden üç takımımız Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor, bu hafta çok kritik üç müsabakaya çıkacak.

Başakşehir, 15 Mart 2023 Çarşamba (bugün) sahasında Belçika temsilcisi Gent ile kozlarını paylaşacak.

Fenerbahçe 2-0 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında sahasında Sevilla ile mücadele edecek. Sivasspor ise sahasında Fiorentina karşısına çıkacak.

Zorlu maçların ardından alınacak her galibiyet UEFA ülke puanı sıralamasında ilk 10'a girebilmemiz için büyük önem arz ediyor.

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UEFA ÜLKELER SIRALAMASI 2023: UEFA ülke puanı sıralaması ile Türkiye kaçıncı sırada, puanı kaç? Temsilcilerimiz rövanş maçlarına çıkıyor!

2023 UEFA ÜLKELER SIRALAMASI GÜNCEL LİSTE

1. İNGİLTERE - 105,141

2. İSPANYA - 90,141

3. ALMANYA - 81,356

4. İTALYA - 75,497

5. FRANSA - 60,664

6. HOLLANDA - 57,700

7. PORTEKİZ - 55,382

UEFA ÜLKELER SIRALAMASI 2023: UEFA ülke puanı sıralaması ile Türkiye kaçıncı sırada, puanı kaç? Temsilcilerimiz rövanş maçlarına çıkıyor!

8. BELÇİKA - 40,000

9. İSKOÇYA - 36,400

10. AVUSTURYA - 34,000

11. SIRBİSTAN - 32,375

12. TÜRKİYE - 31,700

13. İSVİÇRE - 29.925

14. UKRAYNA - 29,700

UEFA ÜLKELER SIRALAMASI 2023: UEFA ülke puanı sıralaması ile Türkiye kaçıncı sırada, puanı kaç? Temsilcilerimiz rövanş maçlarına çıkıyor!

ÜLKE PUANI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Bir ülkeden o sene UEFA Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'ne kaç takım katılmışsa, onların topladığı puanlar toplanır ve Avrupa kupalarına katılan takım sayısına bölünür.

Elemelerde;

Galibiyet: 1 puan

Beraberlik: 0,5 puan.

Gruplar ve sonrasında;

Galibiyet: 2 puan

Beraberlik: 1 puan.

Penaltı atışlarıyla tur geçmek puanı etkilemez. (120 dakika sonucu dikkate alınır)

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