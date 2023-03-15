UEFA ÜLKELER SIRALAMASI 2023: UEFA ülke puanı sıralaması ile Türkiye kaçıncı sırada, puanı kaç? Temsilcilerimiz rövanş maçlarına çıkıyor!

Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden üç takımımız Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor, bu hafta çok kritik üç müsabakaya çıkacak.

Başakşehir, 15 Mart 2023 Çarşamba (bugün) sahasında Belçika temsilcisi Gent ile kozlarını paylaşacak.

Fenerbahçe 2-0 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında sahasında Sevilla ile mücadele edecek. Sivasspor ise sahasında Fiorentina karşısına çıkacak.

Zorlu maçların ardından alınacak her galibiyet UEFA ülke puanı sıralamasında ilk 10'a girebilmemiz için büyük önem arz ediyor.