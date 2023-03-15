UEFA ÜLKELER SIRALAMASI 2023: UEFA ülke puanı sıralaması ile Türkiye kaçıncı sırada, puanı kaç? Temsilcilerimiz rövanş maçlarına çıkıyor!

UEFA ülke puanı sıralaması son durum futbolseverler tarafından merak ediliyor. Puan sıralamasında Türkiye için kritik haftaya girildi. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor, son 16 turu rövanş maçlarına çıkacak. Bu akşam Başakşehir ile Gent çeyrek finalde kozlarını paylaşacak. Yarın akşam ise Fenerbahçe, sahasında İspanya temsilcisi Sevilla ile karşı karşıya gelecek. Sivasspor ise 1-0 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında Fiorentina'yı konuk edecek. Takımlarımızın alacağı sonuçlar UEFA ülke puanı sıralaması üzerinde etkili olacak. Peki, ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada, puanı kaç? İşte 2023 UEFA ülke puanı sıralaması güncel liste...