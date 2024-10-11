Giriş Tarihi: 11.10.2024 14:50
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024
15:06
UEFA yine şaşırtmadı! Merih Demiral'ın bozkurt sevincine 2 maç men, Nazi sembollerine 30 bin Euro...
EURO 2024'te Avusturya karşısında oynadığımız maçta Merih Demiral'ın "bozkurt" sevincine 2 maç men veren UEFA skandal kararlarına bir yenisini daha ekledi. Aynı disiplin kurulu Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Atletico Madrid-Benfica karşılaşmasında İspanyol taraftarların Nazi sembolü taşıması üzerine yalnızca 30 bin Euro para cezasını yeterli gördü. İşte skandal kararın detayları.