Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri UEFA yine şaşırtmadı! Merih Demiral'ın bozkurt sevincine 2 maç men, Nazi sembollerine 30 bin Euro...
Giriş Tarihi: 11.10.2024 14:50 Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 15:06

UEFA yine şaşırtmadı! Merih Demiral'ın bozkurt sevincine 2 maç men, Nazi sembollerine 30 bin Euro...

EURO 2024'te Avusturya karşısında oynadığımız maçta Merih Demiral'ın "bozkurt" sevincine 2 maç men veren UEFA skandal kararlarına bir yenisini daha ekledi. Aynı disiplin kurulu Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Atletico Madrid-Benfica karşılaşmasında İspanyol taraftarların Nazi sembolü taşıması üzerine yalnızca 30 bin Euro para cezasını yeterli gördü. İşte skandal kararın detayları.

UEFA yine şaşırtmadı! Merih Demiral’ın bozkurt sevincine 2 maç men, Nazi sembollerine 30 bin Euro...

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'nda Merih Demiral, Avusturya karşısında attığı gole "bozkurt" işareti yaparak sevinmiş ancak bu durum UEFA disiplin kurulunca "futbol sporunun itibarını zedelediği ve genel davranış ilkelerine aykırı davranış" olarak yorumlanmıştı. Bunun üzerine milli futbolcumuz Merih Demiral'a iki maç men cezası verilirken Atletico Madridli taraftarların Benfica ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçı deplasman tribünlerinde Nazi sembolleri taşımasına 30 bin euro cezayla çifte standardını ortaya koydu...

UEFA yine şaşırtmadı! Merih Demiral’ın bozkurt sevincine 2 maç men, Nazi sembollerine 30 bin Euro...

2024 Avrupa Şampiyonası'nın (EURO 2024) son 16 turunda A Milli Futbol Takımımız Avusturya'yı 2-1 mağlup ederken maçta 2 golümüzü de atan Merih Demiral'ın bozkurt işaretli gol sevinci bir anda Avrupa kamuoyunun gündemine oturmuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
UEFA yine şaşırtmadı! Merih Demiral’ın bozkurt sevincine 2 maç men, Nazi sembollerine 30 bin Euro...

Türk taraftarlar yıldız futbolcunun Bozkurt işaretiyle gol sevincini büyük bir gururla ardı ardına paylaşırken maçın ardından yapılan basın toplantısında Merih Demiral'a Alman gazeteciler tarafından gol sevincinin anlamıyla ilgili sorular soruldu.

UEFA yine şaşırtmadı! Merih Demiral’ın bozkurt sevincine 2 maç men, Nazi sembollerine 30 bin Euro...

Milli futbolcu yöneltilen sorulara, "Bir gol sevinci vardı aklımda onu yaptım, Türklükle alakalı. Türk olduğum için çok gurur duyuyorum, o yüzden golden sonra bunu iliklerime kadar hissettim. Öyle bir şey yapmak istedim, yaptığımdan dolayı çok da mutluyum. Bütün taraftarlarımız bizimle gurur duyuyor."

UEFA yine şaşırtmadı! Merih Demiral’ın bozkurt sevincine 2 maç men, Nazi sembollerine 30 bin Euro...

"Tribünde görmüştüm yapan taraftarlarımızı, onları gördükten sonra daha çok yapasım geldi, çok mutluyum. Türkiye'de hepimiz Türk'üz, Türk olmaktan da gurur duyuyorum, bunu her seferinde de belirtiyorum. O yüzden gol sevincini de öyle yaptım. Gayet normal, Türk taraftarlarımız da bizimle gurur duyuyor. İnşallah yapmaya devam ederiz. Herhangi bir mesaj yok, sadece ne kadar gururlu ve mutlu olduğumu göstermek istedim." sözleriyle yanıt verdi.

SON DAKİKA