Giriş Tarihi: 23.01.2025 23:02
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025
23:14
Ülke puanında son durum belli oldu! Beşiktaş kazandı! Galatasaray ve Fenerbahçe berabere kaldı... İşte Türkiye'nin güncel sıralaması...
Son dakika haberi: Avrupa'da temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray bu hafta kritik maçlara çıktı. UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, evinde Athletic Bilbao'u 4-1 mağlup etti. Galatasaray, sahasında Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldı. Fenerbahçe, Kadıköy'de konuk ettiği Lyon ile 0-0 berabere kaldı. Temsilcilerimiz, bu hafta ülke puanına katkı yaptı. İşte ülke puanında son durum…