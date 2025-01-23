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Haberler Galeri Ülke puanında son durum belli oldu! Beşiktaş kazandı! Galatasaray ve Fenerbahçe berabere kaldı... İşte Türkiye'nin güncel sıralaması...
Giriş Tarihi: 23.01.2025 23:02 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 23:14

Ülke puanında son durum belli oldu! Beşiktaş kazandı! Galatasaray ve Fenerbahçe berabere kaldı... İşte Türkiye'nin güncel sıralaması...

Son dakika haberi: Avrupa'da temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray bu hafta kritik maçlara çıktı. UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, evinde Athletic Bilbao'u 4-1 mağlup etti. Galatasaray, sahasında Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldı. Fenerbahçe, Kadıköy'de konuk ettiği Lyon ile 0-0 berabere kaldı. Temsilcilerimiz, bu hafta ülke puanına katkı yaptı. İşte ülke puanında son durum…

Ülke puanında son durum belli oldu! Beşiktaş kazandı! Galatasaray ve Fenerbahçe berabere kaldı... İşte Türkiye’nin güncel sıralaması...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan, 7. hafta maçlarıyla devan etti. Galatasaray, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile evinde 3-3 berabere kaldı. Beşiktaş, sahasında Athletic Bilbao'yu 4-1 yendi. Fenerbahçe ise evinde Lyon ile 0-0 berabere kaldı.

Ülke puanında son durum belli oldu! Beşiktaş kazandı! Galatasaray ve Fenerbahçe berabere kaldı... İşte Türkiye’nin güncel sıralaması...

UEFA ÜLKE PUANI BELLİ OLDU! TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

Temsilcilerimiz, bu hafta 1 galibiyet 2 beraberlik aldı. Temsilcilerimizden sadece Beşiktaş kazandı. Fenerbahçe ve Galatasaray rakipleriyle berabere kaldı. İşte UEFA ülke puanı sırası... Türkiye kaçıncı sırada?

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Ülke puanında son durum belli oldu! Beşiktaş kazandı! Galatasaray ve Fenerbahçe berabere kaldı... İşte Türkiye’nin güncel sıralaması...

1- İNGİLTERE | 100,088 PUAN

Ülke puanında son durum belli oldu! Beşiktaş kazandı! Galatasaray ve Fenerbahçe berabere kaldı... İşte Türkiye’nin güncel sıralaması...

2- İTALYA | 88,168 PUAN

Ülke puanında son durum belli oldu! Beşiktaş kazandı! Galatasaray ve Fenerbahçe berabere kaldı... İşte Türkiye’nin güncel sıralaması...

3- İSPANYA | 82,418 PUAN

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