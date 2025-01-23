Ülke puanında son durum belli oldu! Beşiktaş kazandı! Galatasaray ve Fenerbahçe berabere kaldı... İşte Türkiye’nin güncel sıralaması...

UEFA ÜLKE PUANI BELLİ OLDU! TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

Temsilcilerimiz, bu hafta 1 galibiyet 2 beraberlik aldı. Temsilcilerimizden sadece Beşiktaş kazandı. Fenerbahçe ve Galatasaray rakipleriyle berabere kaldı. İşte UEFA ülke puanı sırası... Türkiye kaçıncı sırada?