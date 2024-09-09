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Haberler Galeri ULUSLAR LİGİ TÜRKİYE PUAN DURUMU 2024: Uluslar B Ligi Türkiye kaçıncı sırada, puanı kaç? A Milli Takım maç programı
Giriş Tarihi: 09.09.2024 17:06 Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 17:06

ULUSLAR LİGİ TÜRKİYE PUAN DURUMU 2024: Uluslar B Ligi Türkiye kaçıncı sırada, puanı kaç? A Milli Takım maç programı

A Milli Takım'ın Uluslar B Ligi'nde mücadelesi devam ediyor. İlk mücadelesine Galler karşısında çıkan Milli Takım, ikinci maçında İzlanda ile mücadele edecek. Uluslar B Ligi'nde 4. grupta yer alan ay yıldızlılar grup aşamasında toplam 6 maç oynayacak. Bu noktada A Milli Takım'ın Uluslar Ligi maç programı ve puan durumu spor severler tarafından araştırılıyor. Peki, Türkiye Uluslar Ligi maçları ne zaman, hangi tarihlerde oynanacak? A Milli Takım kaçıncı sırada, kaç puan topladı? İşte, A Milli Futbol Takımı maç programı ve güncel puan durumu...

ULUSLAR LİGİ TÜRKİYE PUAN DURUMU 2024: Uluslar B Ligi Türkiye kaçıncı sırada, puanı kaç? A Milli Takım maç programı

Uluslar Ligi'nde güncel puan durumu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Ay-yıldızlı temsilcimiz, Uluslar B Ligi 4. Grupta ilk maçına Galler karşısında çıktı, ikinci maçına ise bugün İzlanda karşısında çıkacak. Peki Uluslar Ligi'nde Puan Sıralaması nasıl? Türkiye, Uluslar Ligi'nde kaçıncı sırada? İşte, A Milli Takım güncel puan durumu…

ULUSLAR LİGİ TÜRKİYE PUAN DURUMU 2024: Uluslar B Ligi Türkiye kaçıncı sırada, puanı kaç? A Milli Takım maç programı

TÜRKİYE ULUSLAR LİGİ'NDA KAÇINCI SIRADA?
A Milli Takımımız, Uluslar B Ligi 4. Grubunda 1 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Milliler ilk maçında Galler karşısına çıktı ancak mücadele 0-0 berabere sonlandı.

1.İZLANDA - 3
2.GALLER - 1
3.TÜRKİYE - 1
4.KARADAĞ - 0

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ULUSLAR LİGİ TÜRKİYE PUAN DURUMU 2024: Uluslar B Ligi Türkiye kaçıncı sırada, puanı kaç? A Milli Takım maç programı

MİLLİ TAKIM ULUSLAR LİGİ MAÇLARI
Türkiye - İzlanda ( 9 Eylül saat 21:45)
Türkiye - Karadağ (11 Ekim saat 21:45)
İzlanda - Türkiye (14 Ekim saat 21:45)
Türkiye - Galler (16 Kasım saat 20:00)
Karadağ - Türkiye (19 Kasım saat 22:45)

ULUSLAR LİGİ TÜRKİYE PUAN DURUMU 2024: Uluslar B Ligi Türkiye kaçıncı sırada, puanı kaç? A Milli Takım maç programı

ULUSLAR LİGİ'NDE TÜRKİYE NASIL BİR LİGE YÜKSELİR?

Çift devreli lig usulüne göre oynanacak karşılaşmaların ardından, B, C ve D liglerinde gruplarını birinci sırada tamamlayacak takımlar, bir üst lige terfi edecek. A ve B liglerinde gruplarında son sırada yer alacak takımlar bir alt lige düşecek.

C Ligi'nde dört, D Ligi'nde ise iki grubun olması dolayısıyla, C Ligi'nde gruplarını en alt sırada bitiren ve en kötü puan/averaja sahip iki takım D Ligi'ne düşecek. Lig çıkacak/düşecek diğer takımları belirlemek için ise, lig aşamasının ardından play-off karşılaşmaları oynanacak. A Ligi'nde gruplarını üçüncü sırada tamamlayan takımlar, B Ligi'nde gruplarını ikinci bitiren ekiplerle; B Ligi'nde gruplarını üçüncü sırada tamamlayan takımlar, C Ligi'nde gruplarını ikinci bitiren ekiplerle; C Ligi'nde gruplarını en alt sırada bitiren ve en iyi puan/averaja sahip iki takımla D Ligi'nde gruplarını ikinci bitiren ekipler kura çekimiyle eşleştirilecek.

İki maçlı eliminasyon sistemine göre oynanacak karşılaşmaların rakiplerine üstün gelen takımlar, bir sonraki UEFA Uluslar Ligi turnuvasında üst ligde mücadele etme hakkına sahip olacak, kaybedenler ise bir alt ligde yer alacak.

ULUSLAR LİGİ TÜRKİYE PUAN DURUMU 2024: Uluslar B Ligi Türkiye kaçıncı sırada, puanı kaç? A Milli Takım maç programı
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