Giriş Tarihi: 07.03.2024 08:01
Güncelleme Tarihi: 07.03.2024
08:01
Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Union Saint Gilloise Fenerbahçe maçı bugün!
Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçına bugün çıkıyor. Belçika'nın güçlü ekiplerinden Union Saint Gilloise ile mücadele edecek sarı-lacivertliler sahasında oynayacağı rövanş maçı öncesi avantajı eline almak istiyor. İsmail Kartal ve öğrencileri zorlu deplasman için hazır. Peki Union Saint Gilloise Fenerbahçe maçı şifresiz mi, ne zaman, saat kaçta oynanacak? Union SG - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte, Union SG - FB maçına ilişkin detaylar.