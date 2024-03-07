Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Union Saint Gilloise Fenerbahçe maçı bugün!
Giriş Tarihi: 07.03.2024 08:01 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 08:01

Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Union Saint Gilloise Fenerbahçe maçı bugün!

Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçına bugün çıkıyor. Belçika'nın güçlü ekiplerinden Union Saint Gilloise ile mücadele edecek sarı-lacivertliler sahasında oynayacağı rövanş maçı öncesi avantajı eline almak istiyor. İsmail Kartal ve öğrencileri zorlu deplasman için hazır. Peki Union Saint Gilloise Fenerbahçe maçı şifresiz mi, ne zaman, saat kaçta oynanacak? Union SG - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte, Union SG - FB maçına ilişkin detaylar.

Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Union Saint Gilloise Fenerbahçe maçı bugün!

Union Saint Gilloise - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve şifresiz mi soruları gündemdeki yerini aldı. UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Belçika'nın güçlü ekiplerinden Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geliyor. Zorlu karşılaşma öncesi Union Saint Gilloise- Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı merak ediliyor. İşte, Union SG - FB maçı canlı izle bilgileri.

Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Union Saint Gilloise Fenerbahçe maçı bugün!

UNİON SAİNT GİLLOİSE - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Konferans Ligi son 16 turunda temsilcimiz Fenerbahçe, Union Saint Gilloise deplasmanında sahaya çıkıyor.

Union Saint Gilloise - Fenerbahçe maçı 7 Mart Perşembe günü (bugün) saat 23.00'de başlayacak.

Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Joao Pinheiro yönetecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Union Saint Gilloise Fenerbahçe maçı bugün!

UNİON SG - FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ, HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin maçını canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler için nefes kesici mücadele EXXEN'de yayınlanacak.

Konferans Ligi yayın hakları Exxen'de bulunuyor. Union Saint - Gilloise Fenerbahçe karşılaşması bu platform üzerinden izleyiciyle buluşacak.

Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Union Saint Gilloise Fenerbahçe maçı bugün!

FENERBAHÇE MUHTEMEL İLK 11
Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Ferdi, Krunic, Fred, Cengiz, Szymanski, Tadic, Batshuayi.

Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Union Saint Gilloise Fenerbahçe maçı bugün!

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Becao, İrfan Can Kahveci ile Joshua King, Union Saint-Gilloise karşısında forma giyemeyecek.

UEFA kadrosunda yer almayan Mert Müldür, Serdar Aziz ve Serdar Dursun Belçika temsilcisiyle oynanan maçta sahada olmayacak.

SON DAKİKA