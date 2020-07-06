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Ünlü teknik adamdan flaş sözler! "'den gönderilmeli"

'de gelecek sezon sportif direktör koltuğuna oturacak olan , çalışmalarına şimdiden başladı. Özellikle Galatasaray'ın elinden Mert Hakan'ı alarak ilk bombasını patlatan deneyimli futbolcu için ünlü teknik adamdan flaş sözler geldi. Deneyimli çalıştırıcı, 'Fenerbahçe'nin Emre'yi takımdan göndermesi gerektiğini' belirtti.

Giriş Tarihi: 06.07.2020 16:20 Güncelleme Tarihi: 06.07.2020 16:20
Ünlü teknik adamdan flaş sözler! Fenerbahçe'den gönderilmeli

'in 29. haftasında 'nin 'u 3-2 mağlup ettiği maçta ile arasında yaşanan ikili mücadele karşılaşmaya damga vurmuştu.

Ünlü teknik adamdan flaş sözler! Fenerbahçe'den gönderilmeli

Hava topu mücadelesinin ardından sarı-lacivertli takımda yerde kaldı ve maçın hakemi Ali Şansalan, 'ye ikinci sarıyı göstererek kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.


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Ünlü teknik adamdan flaş sözler! Fenerbahçe'den gönderilmeli

Başta olmak üzere Yeni Malatyasporlu futbolcular maçın hakemine itirazında bulunmuştu ancak sonuç değişmedi.

Ünlü teknik adamdan flaş sözler! Fenerbahçe'den gönderilmeli

Küme düşmeme savaşı veren 10 kişi kaldığı karşılaşmadan mücadeleden 3-2 mağlup ayrılarak kritik bir puan kaybı yaşadı.


Ünlü teknik adamdan flaş sözler! Fenerbahçe'den gönderilmeli

Maçın ardından futbol kamuoyu, 'nun 'nin kendisine bişey yapmadığını hakeme söylemememiş olmasını tartışırken, tecrübeli teknik adam Giray Bulak'tan flaş bir yorum geldi.

Ünlü teknik adamdan flaş sözler! Fenerbahçe'den gönderilmeli

"GÖREVİNE SON VERİLMELİ''
Radyo Gol'e konuşan Bulak, '''yi haksız yere attırdığı için 'de 'nun görevine son verilmeli. Emre'nin yerinde olsam utancımdan Fenerbahçe Sportif Direktörlüğünü bırakırım'' ifadelerini kullandı.


Ünlü teknik adamdan flaş sözler! Fenerbahçe'den gönderilmeli

"VAR'I KALDIRSINLAR"
teknik direktörü da 'nin gördüğü kırmızı karta tepki göstermişti. Karaman yaptığı açıklamada, ''Neyi konuşacağız? Gökhan önümüzdeki haftaki maçta yok. Bu VAR'ı anlamak mümkün değil zaten. VAR'ı hemen kaldırsınlar.

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