Ünlü teknik adamdan flaş sözler! Fenerbahçe'den gönderilmeli

"VAR'I KALDIRSINLAR"

Yeni Malatyaspor teknik direktörü Hikmet Karaman da Gökhan Töre'nin gördüğü kırmızı karta tepki göstermişti. Karaman yaptığı açıklamada, ''Neyi konuşacağız? Gökhan önümüzdeki haftaki maçta yok. Bu VAR'ı anlamak mümkün değil zaten. VAR'ı hemen kaldırsınlar.