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Ünlü teknik adamdan flaş sözler! "Fenerbahçe'den gönderilmeli"
Fenerbahçe'de gelecek sezon sportif direktör koltuğuna oturacak olan Emre Belözoğlu, çalışmalarına şimdiden başladı. Özellikle Galatasaray'ın elinden Mert Hakan'ı alarak ilk bombasını patlatan deneyimli futbolcu için ünlü teknik adamdan flaş sözler geldi. Deneyimli çalıştırıcı, 'Fenerbahçe'nin Emre'yi takımdan göndermesi gerektiğini' belirtti.
Giriş Tarihi: 06.07.2020
16:20
Güncelleme Tarihi: 06.07.2020
16:20
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