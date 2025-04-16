Giriş Tarihi: 16.04.2025 07:48
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025
07:49
Ve Ronaldo 2 yıllık yeni imzayı attı! Flaş gelişmeyi duyurdular...
Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen ve 1000 gol rekoruna adım adım ilerleyen Cristiano Ronaldo, yeni kararını verdi. İspanyollar, Al Nassr sonrası nereye gideceği merak edilen Portekizli yıldız için flaş iddia ortaya attı. Gündeme gelen habere göre, Ronaldo geleceğiyle ilgili kararını verdi 2 yıllık yeni bir imza attı. İşte flaş transfer haberinin detayları...