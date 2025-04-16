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Haberler Galeri Ve Ronaldo 2 yıllık yeni imzayı attı! Flaş gelişmeyi duyurdular...
Giriş Tarihi: 16.04.2025 07:48 Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 07:49

Ve Ronaldo 2 yıllık yeni imzayı attı! Flaş gelişmeyi duyurdular...

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen ve 1000 gol rekoruna adım adım ilerleyen Cristiano Ronaldo, yeni kararını verdi. İspanyollar, Al Nassr sonrası nereye gideceği merak edilen Portekizli yıldız için flaş iddia ortaya attı. Gündeme gelen habere göre, Ronaldo geleceğiyle ilgili kararını verdi 2 yıllık yeni bir imza attı. İşte flaş transfer haberinin detayları...

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Ve Ronaldo 2 yıllık yeni imzayı attı! Flaş gelişmeyi duyurdular...

Dünya futbol tarihinde birçok rekoru elinde bulunduran ve şu anda Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo için flaş bir iddia gündeme geldi.

Ve Ronaldo 2 yıllık yeni imzayı attı! Flaş gelişmeyi duyurdular...

Al Nassr sonrası hangi takıma gideceği merak edilen Portekizli yıldız geleceğiyle ilgili kararını verdi. İşte flaş gelişmenin detayları...

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Ve Ronaldo 2 yıllık yeni imzayı attı! Flaş gelişmeyi duyurdular...

Al Nassr'da bu sezon fırtına gibi esmeye devam Ronaldo, kariyerinin 1000. golünü atmak için hedefe emin adımlarla ilerliyor.

Ve Ronaldo 2 yıllık yeni imzayı attı! Flaş gelişmeyi duyurdular...

Bu alanda dünya rekoru kırmak isteyen Portekizli yıldız, şu anda 934 gole imza atmış durumda.

Ve Ronaldo 2 yıllık yeni imzayı attı! Flaş gelişmeyi duyurdular...

FLAŞ GELİŞMEYİ DUYURDULAR

Dünyaca ünlü Portekizli yıldız Ronaldo, Al Nassr'daki geleceğiyle ilgili kararını verdi.