Victor Osimhen herkesi şaşırttı, Yusuf Akçiçek’in değeri fırladı! Transfermarkt merakla beklenen güncellemeyi açıkladı...

Giriş Tarihi: 20.03.2025 17:50
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025
17:55
Transfermarkt, Süper Lig'de 2024/2025 sezonunun üçüncü piyasa değeri güncellemelerini duyurdu. Bugün yapılan güncellemeyle birlikte en çok değer kazanan oyuncu Fenerbahçe'nin genç yeteneği Yusuf Akçiçek olurken, en çok değer kaybeden oyuncu ise Victor Osimhen oldu. Kadrolara bakıldığında ise Galatasaray ve Fenerbahçe en çok değer kaybeden takımlar olurken, Göztepe ve Samsunspor en çok değer kazanan kadrolar arasında yer aldı. İşte haberin detayları…