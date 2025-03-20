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Haberler Galeri Victor Osimhen herkesi şaşırttı, Yusuf Akçiçek’in değeri fırladı! Transfermarkt merakla beklenen güncellemeyi açıkladı...
Giriş Tarihi: 20.03.2025 17:50 Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 17:55

Victor Osimhen herkesi şaşırttı, Yusuf Akçiçek’in değeri fırladı! Transfermarkt merakla beklenen güncellemeyi açıkladı...

Transfermarkt, Süper Lig'de 2024/2025 sezonunun üçüncü piyasa değeri güncellemelerini duyurdu. Bugün yapılan güncellemeyle birlikte en çok değer kazanan oyuncu Fenerbahçe'nin genç yeteneği Yusuf Akçiçek olurken, en çok değer kaybeden oyuncu ise Victor Osimhen oldu. Kadrolara bakıldığında ise Galatasaray ve Fenerbahçe en çok değer kaybeden takımlar olurken, Göztepe ve Samsunspor en çok değer kazanan kadrolar arasında yer aldı. İşte haberin detayları…

Victor Osimhen herkesi şaşırttı, Yusuf Akçiçek’in değeri fırladı! Transfermarkt merakla beklenen güncellemeyi açıkladı...

Transfermarkt, Süper Lig'de mücadele eden futbolcuların piyasa değerini güncelledi.

Victor Osimhen herkesi şaşırttı, Yusuf Akçiçek’in değeri fırladı! Transfermarkt merakla beklenen güncellemeyi açıkladı...

Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen'in piyasa değerindeki erime devam etti.

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Victor Osimhen herkesi şaşırttı, Yusuf Akçiçek’in değeri fırladı! Transfermarkt merakla beklenen güncellemeyi açıkladı...

Sarı-kırmızılı takıma imza attığında 100 milyon Euro piyasa değerine sahip olan Osimhen'in piyasa değeri yine değişti.

Victor Osimhen herkesi şaşırttı, Yusuf Akçiçek’in değeri fırladı! Transfermarkt merakla beklenen güncellemeyi açıkladı...

SON GÜNCELLEMEDE 75 MİLYON EURO'YDU

Transfermarkt'ın Ekim 2024 güncellemesinin ardından Osimhen'in piyasa değeri 75 milyon Euro'ya düştü.

Victor Osimhen herkesi şaşırttı, Yusuf Akçiçek’in değeri fırladı! Transfermarkt merakla beklenen güncellemeyi açıkladı...

DEĞERİ 70 MİLYON EURO'YA DÜŞTÜ

Bugün yapılan son güncellemeyle beraber 26 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 5 milyon Euro daha düşerek 70 milyon Euro oldu.