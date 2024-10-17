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Haberler Galeri YAZAR YORUMLARI: Ahmet Çakar'dan G.Saray'ın önerisi için şok sözler: Ölene kadar peşinde olurum
Giriş Tarihi: 17.10.2024 07:12 Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 07:12

YAZAR YORUMLARI: Ahmet Çakar'dan G.Saray'ın önerisi için şok sözler: Ölene kadar peşinde olurum

YAZAR YORUMLARI: Galatasaray yöneticisi İbrahim Hatipoğlu, son 2 yıl artı sezonun ilk 8 haftasındaki tüm tartışmalı pozisyonların, kulüplerin de kabul edeceği otoriteler tarafından değerlendirilmesi önerisini getirdi. Fenerbahçe, teklifi kabul etti. Sabah Spor usta yazarları; Levent Tüzemen, Gürcan Bilgiç, Ahmet Çakar ve Bülent Timurlenk, Sarı Kırmızılı camianın önerdiği, Sarı Lacivertlilerin ise kabul ettiği bu öneriyi değerlendirdi. Yazarlardan Ahmet Çakar, bu öneriyi 'kabul edecek' hakem için ise flaş sözler kullandı. İşte haberin detayları ve yorumlar…

YAZAR YORUMLARI: Ahmet Çakar’dan G.Saray’ın önerisi için şok sözler: Ölene kadar peşinde olurum

LEVENT TÜZEMEN: HATİPOĞLU'NA SORUYORUM!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 4 Büyükler olarak TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir araya geldikleri görüşmenin akabinde Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın Galatasaray'ı hedef alan söylemleri için şu yorumu yapmıştı;

"Başkanlar olarak, bir kardeşlik iklimi oluşturmak adına açıklamalarımızda daha dikkatli olacağımıza dair bir karar aldık. 24 saat geçmeden Acun Ilıcalı'nın algılarla kulübümüzü hedef haline getirmesini doğru bulmadık. Bu samimiyetsizliğe rağmen biz verdiğimiz sözün arkasında durmaya devam edeceğiz."

YAZAR YORUMLARI: Ahmet Çakar’dan G.Saray’ın önerisi için şok sözler: Ölene kadar peşinde olurum

"YÖNETİCİLER KAFASINA GÖRE HAREKET EDEMEZ"

Galatasaray yöneticisi İbrahim Hatipoğlu'nun, 'Son iki sezonki maçlardaki pozisyon hataları incelensin, kim haklı kim haksız görülsün" açıklamasına Fenerbahçe de haklı olarak "Hadi masaya oturup tartışalım" karşılığını verdi.

Galatasaray'da başkanlık sistemi vardır. Başkan bir konuda karar verdikten sonra yöneticiler kafasına göre hareket edemez. Galatasaray iki yıl üst üste şampiyon olmuş, ligler tescil edilmiş, yeni sezonda da Okan Buruk ve öğrencileri hem lig hem de Avrupa Ligi'nde yola yenilgisiz devam ediyor. Hatipoğlu'nun fol yok, yumurta yokken böyle bir polemik kapısı açmasını doğru bulmuyorum.

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YAZAR YORUMLARI: Ahmet Çakar’dan G.Saray’ın önerisi için şok sözler: Ölene kadar peşinde olurum

Galatasaray Başkanı Sayın Dursun Özbek eğer kulüpler arasında kardeşlik ikliminin devam etmesini istiyorsa yöneticilerin tartışma yaratacak açıklamalar yapmasına izin vermemelidir. Hatipoğlu'na soruyorum; geriye dönüp bu incelemeyi yapmanın kime ne faydası olur? Kendisine önerim; yaşananların tadını çıkarın, mümkünse polemik kapısını açacak yorumlardan kaçının.

YAZAR YORUMLARI: Ahmet Çakar’dan G.Saray’ın önerisi için şok sözler: Ölene kadar peşinde olurum

GÜRCAN BİLGİÇ: GALATASARAY SAHİPLENMELİ

Geçen sezon da benzeri oldu. Dönemin Galatasaray yöneticisi Erden Timur, tüm tartışılan hakem kararları için bu uygulamayı yapacaklarını söyledi. Fenerbahçe başkanı, üç-dört defa bu tartışmayı önerdi ama yanıt alamadı.

YAZAR YORUMLARI: Ahmet Çakar’dan G.Saray’ın önerisi için şok sözler: Ölene kadar peşinde olurum

İbrahim Hatipoğlu'nun bunu tekrarlaması önemli. Bir yerde selefinin sözünü yerine getiriyor. Fenerbahçeliler özellikle son iki sezondur tartışılan hakem kararlarının hep Galatasaray'dan yana olduğunu iddia ettiler. "Ofsaytımsı", "penaltımsı" deyimleri de bu kararlardan sonra ortaya çıktı. Yine ligin beşinci haftasında faul sayıları üzerinde sarı kart tartışması ortaya çıktı.

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