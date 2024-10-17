YAZAR YORUMLARI: Ahmet Çakar’dan G.Saray’ın önerisi için şok sözler: Ölene kadar peşinde olurum

"YÖNETİCİLER KAFASINA GÖRE HAREKET EDEMEZ"

Galatasaray yöneticisi İbrahim Hatipoğlu'nun, 'Son iki sezonki maçlardaki pozisyon hataları incelensin, kim haklı kim haksız görülsün" açıklamasına Fenerbahçe de haklı olarak "Hadi masaya oturup tartışalım" karşılığını verdi.

Galatasaray'da başkanlık sistemi vardır. Başkan bir konuda karar verdikten sonra yöneticiler kafasına göre hareket edemez. Galatasaray iki yıl üst üste şampiyon olmuş, ligler tescil edilmiş, yeni sezonda da Okan Buruk ve öğrencileri hem lig hem de Avrupa Ligi'nde yola yenilgisiz devam ediyor. Hatipoğlu'nun fol yok, yumurta yokken böyle bir polemik kapısı açmasını doğru bulmuyorum.