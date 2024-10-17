Giriş Tarihi: 17.10.2024 07:12
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024
07:12
YAZAR YORUMLARI: Ahmet Çakar'dan G.Saray'ın önerisi için şok sözler: Ölene kadar peşinde olurum
YAZAR YORUMLARI: Galatasaray yöneticisi İbrahim Hatipoğlu, son 2 yıl artı sezonun ilk 8 haftasındaki tüm tartışmalı pozisyonların, kulüplerin de kabul edeceği otoriteler tarafından değerlendirilmesi önerisini getirdi. Fenerbahçe, teklifi kabul etti. Sabah Spor usta yazarları; Levent Tüzemen, Gürcan Bilgiç, Ahmet Çakar ve Bülent Timurlenk, Sarı Kırmızılı camianın önerdiği, Sarı Lacivertlilerin ise kabul ettiği bu öneriyi değerlendirdi. Yazarlardan Ahmet Çakar, bu öneriyi 'kabul edecek' hakem için ise flaş sözler kullandı. İşte haberin detayları ve yorumlar…