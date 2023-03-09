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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Yıldız ismin menajeri transferi resmen açıkladı! Fenerbahçe'ye gelecek mi?
Giriş Tarihi: 09.03.2023 20:05 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023 22:37

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Yıldız ismin menajeri transferi resmen açıkladı! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de 2. sırada yer alan Fenerbahçe, yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Jorge Jesus önderliğinde lige müthiş bir başlangıç yapan ancak Dünya Kupası nedeniyle lige verilen aranın ardından liderliği Galatasaray'a kaptıran sarı-lacivertli ekip, sezon sonu şampiyonluğu göğüslemek istiyor. Ara transfer döneminde kadrosuna ilk olarak Samet Akaydın'ı ardından Jayden Oosterwolde ve Emre Demir gibi genç yıldızları katan Kanarya, yeni sezon için flaş bir isim için düğmeye bastı. Yıldız oyuncunun menajeri ise konu hakkında açıklamalarda bulundu. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Yıldız ismin menajeri transferi resmen açıkladı! Fenerbahçe’ye gelecek mi?

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de 2. sırada yer alan Fenerbahçe, yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Jorge Jesus önderliğinde lige müthiş bir başlangıç yapan ve Dünya Kupası nedeniyle lige verilen aranın ardından liderliği Galatasaray'a kaptıran sarı-lacivertli ekip, sezon sonu şampiyonluğu göğüslemek istiyor. Ara transfer döneminde kadrosuna ilk olarak Samet Akaydın'ı ardından Jayden Oosterwolde ve Emre Demir gibi genç yıldızları katan Kanarya, yeni sezon için flaş bir isim için düğmeye bastı. Yıldız oyuncunun menajeri ise konu hakkında açıklamalarda bulundu. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Yıldız ismin menajeri transferi resmen açıkladı! Fenerbahçe’ye gelecek mi?

Süper Lig'e Jorge Jesus önderliğinde müthiş bir başlangıç yapan ve 3 kulvarda da yoluna devam eden Fenerbahçe 51 puanla 2. sırada yer alıyor.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Yıldız ismin menajeri transferi resmen açıkladı! Fenerbahçe’ye gelecek mi?

Ligde son olarak Yukatel Kayserispor'u 2-1 mağlup eden sarı-lacivertli ekip, bugün UEFA Avrupa Ligi'nde İspanyol ekibi Sevilla ile karşı karşıya gelecek.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Yıldız ismin menajeri transferi resmen açıkladı! Fenerbahçe’ye gelecek mi?

İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda, 23.00'te başlayacak karşılaşmayı, Fransa Futbol Federasyonundan hakem François Letexier yönetecek. Müsabakada Letexier'in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapacak.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Yıldız ismin menajeri transferi resmen açıkladı! Fenerbahçe’ye gelecek mi?

Fenerbahçe ve Sevilla, 2008 yılında Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşleşmiş ve sarı-lacivertliler, İspanyol rakibini eleyerek adını çeyrek finale yazdırmıştı.

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