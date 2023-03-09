Giriş Tarihi: 09.03.2023 20:05 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023 22:37

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Yıldız ismin menajeri transferi resmen açıkladı! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de 2. sırada yer alan Fenerbahçe, yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Jorge Jesus önderliğinde lige müthiş bir başlangıç yapan ancak Dünya Kupası nedeniyle lige verilen aranın ardından liderliği Galatasaray'a kaptıran sarı-lacivertli ekip, sezon sonu şampiyonluğu göğüslemek istiyor. Ara transfer döneminde kadrosuna ilk olarak Samet Akaydın'ı ardından Jayden Oosterwolde ve Emre Demir gibi genç yıldızları katan Kanarya, yeni sezon için flaş bir isim için düğmeye bastı. Yıldız oyuncunun menajeri ise konu hakkında açıklamalarda bulundu. İşte son dakika haberinin tüm detayları...