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Haberler Galeri Yine Kerem, yine Kerem! Milli oyuncu Benfica ile bambaşka... | Taraftar ayakta alkışladı
Giriş Tarihi: 29.09.2024 09:13 Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 09:20

Yine Kerem, yine Kerem! Milli oyuncu Benfica ile bambaşka... | Taraftar ayakta alkışladı

Portekiz Ligi'nde heyecan devam ediyor. Kerem Aktürkoğlu'nun formasını giydiği Benfica, evinde Gil Vicente ile karşı karşıya geldi. Benfica kariyerine gollerle ve asistlerle başlayan milli yıldızımız Kerem Aktürkoğlu dün de maçta sahne aldı. Kerem'in golü sonrası öne geçen Benfica, karşılaşmayı 5-1 kazandı. Benfica taraftarları, oyundan alınan milli oyuncuyu ayakta alkışladı. İşte Benfica-Gil Vicente maçı özeti...

Yine Kerem, yine Kerem! Milli oyuncu Benfica ile bambaşka... | Taraftar ayakta alkışladı

Portekiz Ligi'nde 7. haftasında Benfica, Luz Stadı'nda Gil Vicente'yi konuk etti.

Yine Kerem, yine Kerem! Milli oyuncu Benfica ile bambaşka... | Taraftar ayakta alkışladı

6 golün atıldığı maçta Benfica rakibini 17. dakikada Nicolas Otamendi, 25. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 78. dakikada Zeki Amdouni, 90. dakikada Florentino Luis ve 90+4. dakikada Benjamin Rollheiser'in golleriyle 5-1 mağlup etti.

Konuk takımın tek golü ise 8. dakikada Felix Correia'dan geldi.

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Yine Kerem, yine Kerem! Milli oyuncu Benfica ile bambaşka... | Taraftar ayakta alkışladı

KEREM VE 11'DE BAŞLADI

Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, Benfica formasıyla ilk 11'de başladıkları mücadelede 68 dakika görev yaptı.

Yine Kerem, yine Kerem! Milli oyuncu Benfica ile bambaşka... | Taraftar ayakta alkışladı

KEREM BU SEFER KAFAYLA ATTI

Fredrik Aursnes'in sağ kanattan yaptığı ortaya sert ve bir kafa vuruşu yapan Kerem, topu filelere göndererek takımını 2-1'lik üstünlüğe taşıdı.

Yine Kerem, yine Kerem! Milli oyuncu Benfica ile bambaşka... | Taraftar ayakta alkışladı

TARAFTAR AYAKTA ALKIŞLADI

Gösterdiği performansla kısa sürede taraftarın gönlünü kazanan Kerem Aktürkoğlu, oyundan alındıktan sonra tüm stat tarafından ayakta alkışlandı.

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