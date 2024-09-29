Giriş Tarihi: 29.09.2024 09:13
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024
09:20
Yine Kerem, yine Kerem! Milli oyuncu Benfica ile bambaşka... | Taraftar ayakta alkışladı
Portekiz Ligi'nde heyecan devam ediyor. Kerem Aktürkoğlu'nun formasını giydiği Benfica, evinde Gil Vicente ile karşı karşıya geldi. Benfica kariyerine gollerle ve asistlerle başlayan milli yıldızımız Kerem Aktürkoğlu dün de maçta sahne aldı. Kerem'in golü sonrası öne geçen Benfica, karşılaşmayı 5-1 kazandı. Benfica taraftarları, oyundan alınan milli oyuncuyu ayakta alkışladı. İşte Benfica-Gil Vicente maçı özeti...