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Younes 'dan Monaco'ya yeşil ışık

Galatasaray'ın satmak istediği Faslı 10 numara Younes Belhanda'ya Avrupa'dan teklifler var. Suudi Arabistan'a transferi zora giren 29 yaşındaki tecrübeli oyuncuyu Almanya'dan Schalke 04 ve Fransa'dan Monaco istiyor. Belhanda gitmek için yıllık ücretinden fedakârlık yapmaya hazır.

Fotomaç Spor
Giriş Tarihi: 16.01.2020 02:09 Güncelleme Tarihi: 16.01.2020 06:38
Younes Belhanda'dan Monaco'ya yeşil ışık

İlk yarıda çizilen kötü performansın ardından ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan 'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Younes Belhanda'dan Monaco'ya yeşil ışık

Geçtiğimiz iki sezondan ziyade bu sene beklentilerin oldukça altında kalan ve taraftarlarla arası bozulan Younes Belhanda'nın takımdaki geleceği merak ediliyor.

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Younes Belhanda'dan Monaco'ya yeşil ışık

Oyuncu her ne kadar, "Kontratım devam ediyor, ben buradayım" dese de Yönetimi, teknik patron Fatih Terim'in de onayıyla Belhanda'yı satmak üzere düğmeye basmıştı.

Younes Belhanda'dan Monaco'ya yeşil ışık

Al Nassr, Al Hilal ve Al Ittihad'ın kadrosuna katmak istediği Younes Belhanda için Monaco da harekete geçti.

Younes Belhanda'dan Monaco'ya yeşil ışık

İlk görüşmede sarı- kırmızılı ekibin 7.5 milyon euro talep ettiği belirtilirken Fransızların bunu yüksek bulduğu ve indirim talep ettiği öğrenildi.

Younes Belhanda'dan Monaco'ya yeşil ışık

Tarafların önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelerek görüşeceği kaydedildi. Fas basını, 'nın Arap takımlarını beklettiğini ama Monaco'ya 'hayır' demeyeceğini yazdı.

Younes Belhanda'dan Monaco'ya yeşil ışık
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