Younes
Belhanda'dan Monaco'ya yeşil ışık
Galatasaray'ın satmak istediği Faslı 10 numara Younes Belhanda'ya Avrupa'dan teklifler var. Suudi Arabistan'a transferi zora giren 29 yaşındaki tecrübeli oyuncuyu Almanya'dan Schalke 04 ve Fransa'dan Monaco istiyor. Belhanda gitmek için yıllık ücretinden fedakârlık yapmaya hazır.
Giriş Tarihi: 16.01.2020
02:09
Güncelleme Tarihi: 16.01.2020
06:38
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İlk yarıda çizilen kötü performansın ardından ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan
Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Geçtiğimiz iki sezondan ziyade bu sene beklentilerin oldukça altında kalan ve taraftarlarla arası bozulan
Younes Belhanda'nın takımdaki geleceği merak ediliyor.
Oyuncu her ne kadar, "Kontratım devam ediyor, ben buradayım" dese de
Galatasaray Yönetimi, teknik patron Fatih de onayıyla Terim'in satmak üzere düğmeye basmıştı. Belhanda'yı
Al
, Al Hilal ve Al Nassr kadrosuna katmak istediği Ittihad'ın Younes için Belhanda da harekete geçti. Monaco
İlk görüşmede sarı- kırmızılı ekibin 7.5 milyon
talep ettiği belirtilirken Fransızların bunu yüksek bulduğu ve indirim talep ettiği öğrenildi. euro
Tarafların önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelerek görüşeceği kaydedildi. Fas basını,
Belhanda'nın Arap takımlarını beklettiğini ama Monaco'ya 'hayır' demeyeceğini yazdı.