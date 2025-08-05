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Haberler Galeri Yunus Akgün, Galatasaray kararını verdi! Avrupa devleri peşindeydi...
Giriş Tarihi: 05.08.2025 09:41 Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 09:42

Yunus Akgün, Galatasaray kararını verdi! Avrupa devleri peşindeydi...

Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezona iddialı girmek isteyen Galatasaray, Leroy Sane ve Victor Osimhen transferleriyle gövde gösterisi yaptı. Okan Buruk liderliğindeki sarı-kırmızılılar, dış transferin ardından iç transferde de önemli adımlar attı. Bir süredir görüşmelerin sürdüğü Yunus Akgün'de mutlu sona ulaşılırken, eski sözleşmedeki can sıkan detay, yeni sözleşmede kaldırıldı. İşte haberin detayları…

MEHMET ÖZCAN
Yunus Akgün, Galatasaray kararını verdi! Avrupa devleri peşindeydi...

Süper Lig'de son şampiyon Galatasaray, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Yunus Akgün, Galatasaray kararını verdi! Avrupa devleri peşindeydi...

Sarı-kırmızılılar, iç transferde Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz ve Metehan Baltacı'nın sözleşmesini uzattı.

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Yunus Akgün, Galatasaray kararını verdi! Avrupa devleri peşindeydi...

Cimbom'un iç transferde görüşmelerini sıklaştırdığı bir diğer futbolcu olan Yunus Akgün de imzayı attı.

Yunus Akgün, Galatasaray kararını verdi! Avrupa devleri peşindeydi...

Geride kalan sezon 17.2 milyon TL ile as takımın en az kazanan oyuncusu olan Yunus Akgün'ün yeni ücreti 2.5 milyon Euro (118 milyon TL) olacak.

Yunus Akgün, Galatasaray kararını verdi! Avrupa devleri peşindeydi...

Yönetim, takım içindeki maaş düzenlemesinde Barış Alper ve Yunus için 2.5 milyon Euro kazanan Sallai'yi baz aldı.

Yunus Akgün, Galatasaray kararını verdi! Avrupa devleri peşindeydi...

2000 doğumlu yıldız oyuncu, mevcut sözleşmesinde geçerli "11 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesini kullanmadı.

Yunus Akgün, Galatasaray kararını verdi! Avrupa devleri peşindeydi...

TÜM TEKLİFİ REDDETTİ

Sarı-kırmızılı takımda mutlu olan Yunus Akgün, 11 milyon Euro bonservis ödemeye hazır Porto başta olmak üzere Avrupa'dan gelen teklifleri geri çevirdi.

Yunus Akgün, Galatasaray kararını verdi! Avrupa devleri peşindeydi...

SERBEST KALMA BEDELİ ARTIK YOK

Galatasaray'la sözleşmesini uzatan Yunus Akgün'ün serbest kalma bedeli de ortadan kaldırıldı.

Yunus Akgün, Galatasaray kararını verdi! Avrupa devleri peşindeydi...

105 MAÇTA FORMA GİYDİ

Sarı-kırmızılı forma altında tüm kulvarlarda toplamda 105 maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu, 5439 dakika süre aldı.

Yunus Akgün, Galatasaray kararını verdi! Avrupa devleri peşindeydi...

18 GOL 22 ASİSTLİK PERFORMANS

Yıldız futbolcu, süre aldığı dakikalar içerisinde 18 gol atarken, 22 kez de takım arkadaşlarına asist yaptı.

Yunus Akgün, Galatasaray kararını verdi! Avrupa devleri peşindeydi...

GALATASARAY'DA 7 KUPA KAZANDI

Galatasaray kariyerinde 4 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazanan Yunus Akgün, Adana Demirspor'la Trendyol 1. Lig'de, Leicester ile de İngiltere Championship'te şampiyonluk yaşadı.

Yunus Akgün, Galatasaray kararını verdi! Avrupa devleri peşindeydi...

MİLLİ TAKIMDA 14 MAÇ

A Milli Takım formasını da 14 kez terleten Yunus, bu karşılaşmalarda da 2 gol atma başarısı gösterdi.

Yunus Akgün, Galatasaray kararını verdi! Avrupa devleri peşindeydi...

DEĞERİ 14 MİLYON EURO

Transfermarkt verilerine göre Yunus Akgün'ün güncel piyasa değeri ise 14 milyon Euro olarak gösteriliyor.