Giriş Tarihi: 05.08.2025 09:41
Güncelleme Tarihi: 05.08.2025
09:42
Yunus Akgün, Galatasaray kararını verdi! Avrupa devleri peşindeydi...
Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezona iddialı girmek isteyen Galatasaray, Leroy Sane ve Victor Osimhen transferleriyle gövde gösterisi yaptı. Okan Buruk liderliğindeki sarı-kırmızılılar, dış transferin ardından iç transferde de önemli adımlar attı. Bir süredir görüşmelerin sürdüğü Yunus Akgün'de mutlu sona ulaşılırken, eski sözleşmedeki can sıkan detay, yeni sözleşmede kaldırıldı. İşte haberin detayları…