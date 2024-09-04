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Haberler Galeri Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman? 2024 ZTK çeyrek final eşleşmeleri ve maç programı belli oldu⚽
Giriş Tarihi: 04.09.2024 16:05 Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 16:05

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman? 2024 ZTK çeyrek final eşleşmeleri ve maç programı belli oldu⚽

2024-2025 sezonunda yeni formatıyla oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası tarihleri belli oldu. Türkiye genelinde onlarca takımın katılımıyla gerçekleşecek olan Türkiye Kupası için heyecan dorukta. TFF tarafından gerçekleştirilecek kura sonrasında Türkiye Kupası turnuvası başlayacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman? 2024 ZTK çeyrek final eşleşmeleri ve maç programı belli oldu⚽

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) 2024-2025 sezonu için maç tarihleri belli oldu. ZTK 1. eleme turu eşlemleri için beklenen kura çekimi gerçekleşti ve takvim belli oldu. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman? 2024 ZTK çeyrek final eşleşmeleri ve maç programı belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman? 2024 ZTK çeyrek final eşleşmeleri ve maç programı belli oldu⚽

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL MAÇ PROGRAMI

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Ankaragücü Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Çarşamba günü ise Trabzonspor, Beşiktaş, Konyaspor Başakşehir sahaya çıkacak. Çeyrek finalin son karşılaşmasında ise Galatasaray ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. İşte, ZTK çeyrek final detaylı maç programı;

27 Şubat Salı:

20.45 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)

28 Şubat Çarşamba:

17.30 Trabzonspor-RAMS Başakşehir (Papara Park)

20.45 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor (Tüpraş)

29 Şubat Perşembe:

20.45 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük (RAMS Park)

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman? 2024 ZTK çeyrek final eşleşmeleri ve maç programı belli oldu⚽

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

Çeyrek finalde Trabzonspor- Başakşehir eşleşmesinin kazananı Beşiktaş-Konyaspor maçının galibiyle yarı finalde karşı karşıya gelecek.

Ankaragücü Fenerbahçe maçının kazananı ile Galatasaray-Karagümrük mücadelesinin galibi yarı finalde rakip olacak.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman? 2024 ZTK çeyrek final eşleşmeleri ve maç programı belli oldu⚽
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman? 2024 ZTK çeyrek final eşleşmeleri ve maç programı belli oldu⚽
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