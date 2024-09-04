Giriş Tarihi: 04.09.2024 16:05
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024
16:05
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman? 2024 ZTK çeyrek final eşleşmeleri ve maç programı belli oldu⚽
2024-2025 sezonunda yeni formatıyla oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası tarihleri belli oldu. Türkiye genelinde onlarca takımın katılımıyla gerçekleşecek olan Türkiye Kupası için heyecan dorukta. TFF tarafından gerçekleştirilecek kura sonrasında Türkiye Kupası turnuvası başlayacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman?