Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) 2024-2025 sezonu için maç tarihleri belli oldu. ZTK 1. eleme turu eşlemleri için beklenen kura çekimi gerçekleşti ve takvim belli oldu. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman? 2024 ZTK çeyrek final eşleşmeleri ve maç programı belli oldu.