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Haberler Galeri Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman ve nerede oynanacak? İlk finalist belli oldu! İşte ZTK final maçı tarihi
Giriş Tarihi: 08.05.2024 09:40 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 09:48

Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman ve nerede oynanacak? İlk finalist belli oldu! İşte ZTK final maçı tarihi

Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman sorusu ilk finalistin belli olması ardından gündeme geldi. MKE Ankaragücü maçı ardından finale ilk yükselen takım Beşiktaş oldu. ZTK final maçı tarihi, saati ve yeri en çok araştırılanlar arasında yer alırken siyah beyazlıların rakibi için de heyecan dorukta. Beşiktaş'ın rakibi için Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçının kazananı bekleniyor. Peki; Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman, nerede oynanacak?

Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman ve nerede oynanacak? İlk finalist belli oldu! İşte ZTK final maçı tarihi

Ziraat Türkiye Kupası final maçı tarihi için geri sayım başladı. Rövanş maçında MKE Ankaragücü'nü Muçi'nin golüyle 1-0 yenen Beşiktaş kupada ilk finalist oldu. ZTK final maçında Beşiktaş'ın rakibi belli oldu mu sorusu taraftarların gündeminde. Bu sezon kupayı evine götürecek takım merakla bekleniyor. Peki; Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman ve nerede oynanacak?

Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman ve nerede oynanacak? İlk finalist belli oldu! İşte ZTK final maçı tarihi

İLK FİNALİST BEŞİKTAŞ!

ZTK yarı final MKE Ankaragücü Beşiktaş rövanş maçında 70. dakikada gelen Muçi'nin golü Beşiktaş'ın adını finale yazdırdı.

Beşiktaş'ın rakibi ise Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçının galibi olacak.

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Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman ve nerede oynanacak? İlk finalist belli oldu! İşte ZTK final maçı tarihi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası finali 23 Mayıs tarihinde oynanacak. Maçın hangi stadda olacağı henüz belli olmadı.

Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman ve nerede oynanacak? İlk finalist belli oldu! İşte ZTK final maçı tarihi

FATİH KARAGÜMRÜK - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

ZTK yarı finalinde Fatih Karagümrük ve Trabzonspor 8 Mayıs günü saat 20.30'da karşı karşıya gelecek. İlk maçta 3-2 galibiyet elde eden bordo mavililer avantajlı durumda.

Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman ve nerede oynanacak? İlk finalist belli oldu! İşte ZTK final maçı tarihi
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