Giriş Tarihi: 08.05.2024 09:40
Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
09:48
Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman ve nerede oynanacak? İlk finalist belli oldu! İşte ZTK final maçı tarihi
Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman sorusu ilk finalistin belli olması ardından gündeme geldi. MKE Ankaragücü maçı ardından finale ilk yükselen takım Beşiktaş oldu. ZTK final maçı tarihi, saati ve yeri en çok araştırılanlar arasında yer alırken siyah beyazlıların rakibi için de heyecan dorukta. Beşiktaş'ın rakibi için Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçının kazananı bekleniyor. Peki; Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman, nerede oynanacak?