Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman ve nerede oynanacak? İlk finalist belli oldu! İşte ZTK final maçı tarihi

Ziraat Türkiye Kupası final maçı tarihi için geri sayım başladı. Rövanş maçında MKE Ankaragücü'nü Muçi'nin golüyle 1-0 yenen Beşiktaş kupada ilk finalist oldu. ZTK final maçında Beşiktaş'ın rakibi belli oldu mu sorusu taraftarların gündeminde. Bu sezon kupayı evine götürecek takım merakla bekleniyor. Peki; Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman ve nerede oynanacak?