ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ: 2025 Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası 2025 yarı final eşleşmeleri belli oldu. Konyaspor, Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş, çeyrek final maçlarını geçerek yarı finale yükseldi. Bu takımlar, Türkiye Kupası'nda final için mücadele etmeye devam edecek. Peki, ZTK yarı final maçları ne zaman oynanacak? İşte, yarı final eşleşmeleri!