ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ: 2025 Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman?

Giriş Tarihi: 04.04.2025 08:30
Güncelleme Tarihi: 04.04.2025
08:30
Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Konyaspor, İskenderunspor'u 3-0'la geçerken, Galatasaray ise, Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Beşiktaş Göztepe'yi 3-1 mağlup etti, Trabzonspor ise Bodrum'a 3-2 galip geldi. Maçların ardından eşleşmeler netleşti.Bu kapsamda yarı final eşleşmeler ve müsabakaların oynanacağı tarih araştırılmaya başlandı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman oynanacak? İşte ZTK yarı final eşleşmeleri…