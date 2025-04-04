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Haberler Galeri ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ: 2025 Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman?
Giriş Tarihi: 04.04.2025 08:30 Güncelleme Tarihi: 04.04.2025 08:30

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ: 2025 Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman?

Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Konyaspor, İskenderunspor'u 3-0'la geçerken, Galatasaray ise, Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Beşiktaş Göztepe'yi 3-1 mağlup etti, Trabzonspor ise Bodrum'a 3-2 galip geldi. Maçların ardından eşleşmeler netleşti.Bu kapsamda yarı final eşleşmeler ve müsabakaların oynanacağı tarih araştırılmaya başlandı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman oynanacak? İşte ZTK yarı final eşleşmeleri…

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ: 2025 Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası 2025 yarı final eşleşmeleri belli oldu. Konyaspor, Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş, çeyrek final maçlarını geçerek yarı finale yükseldi. Bu takımlar, Türkiye Kupası'nda final için mücadele etmeye devam edecek. Peki, ZTK yarı final maçları ne zaman oynanacak? İşte, yarı final eşleşmeleri!

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ: 2025 Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman?

ZTK YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı yaklaşıyor! Tek maç eleme sistemiyle oynanacak yarı final karşılaşmaları, 22, 23 veya 24 Nisan tarihlerinde futbolseverlerle buluşacak. Fikstür ise TFF tarfından ilerleyen günlerde duyurulacak.

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ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ: 2025 Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Konyaspor - Galatasaray

Trabzonspor - Göztepe

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ: 2025 Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası finali, 14 Mayıs 2025'te tarafsız bir sahada oynanacak. TFF'nin belirlediği bu stadyumda, tek maç üzerinden şampiyon belirlenecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ: 2025 Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman?