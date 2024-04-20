Giriş Tarihi: 20.04.2024 11:53
Güncelleme Tarihi: 20.04.2024
11:53
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI | (ZTK) yarı final maçları ne zaman, eşleşmeler açıklandı mı? Tarih belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası(ZTK) yarı final maçları için tarihler netleşti. Süper Lig'de bu sezon istediği performansa ulaşamayan ve şampiyonluğa veda eden Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda taraftarına yarı final heyecanı yaşatacak. Yarı finalde çeyrek finalin aksine iki maç oynanacak. Oynanacak mücadelelerin ardından maçlardan galip gelen takım finalde şampiyonluk için mücadele edecek. Ziraat Türkiye Kupası yarı final maç tarihleri belli oldu. Beşiktaş yarı finalde MKE Ankaragücü'yle karşı karşıya gelirken, Trabzonspor ise deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Peki, ZTK yarı final maçları ne zaman? İşte ZTK takvimi