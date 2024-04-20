ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI | (ZTK) yarı final maçları ne zaman, eşleşmeler açıklandı mı? Tarih belli oldu

ÇEYREK FİNALDE NE OLMUŞTU?

Ankaragücü, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek adını son 4 takım arasında yazdırdı. Trabzonspor ise zorlu mücadelede Başakşehir'i 1-0'la geçerek yarı finale yükseldi.



Fernando Santos yönetiminde çıkış yakalayan Beşiktaş ise Konyaspor'u 2-0'la geçti. Galatasaray ise Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup oldu