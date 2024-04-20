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Haberler Galeri ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI | (ZTK) yarı final maçları ne zaman, eşleşmeler açıklandı mı? Tarih belli oldu
Giriş Tarihi: 20.04.2024 11:53 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 11:53

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI | (ZTK) yarı final maçları ne zaman, eşleşmeler açıklandı mı? Tarih belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası(ZTK) yarı final maçları için tarihler netleşti. Süper Lig'de bu sezon istediği performansa ulaşamayan ve şampiyonluğa veda eden Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda taraftarına yarı final heyecanı yaşatacak. Yarı finalde çeyrek finalin aksine iki maç oynanacak. Oynanacak mücadelelerin ardından maçlardan galip gelen takım finalde şampiyonluk için mücadele edecek. Ziraat Türkiye Kupası yarı final maç tarihleri belli oldu. Beşiktaş yarı finalde MKE Ankaragücü'yle karşı karşıya gelirken, Trabzonspor ise deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Peki, ZTK yarı final maçları ne zaman? İşte ZTK takvimi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI | ZTK yarı final maçları ne zaman, eşleşmeler açıklandı mı? Tarih belli oldu

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının programı belirlendi. Peki, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) yarı final maçları ne zaman? İşte yarı finalde karşı karşıya gelecek olan takımlar.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI | ZTK yarı final maçları ne zaman, eşleşmeler açıklandı mı? Tarih belli oldu

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

ZTK'de çeyrel final karşılaşmaları 27-28-29 Şubat tarihlerinde düzenlendi. Adını yarı finale yazdıran dört takımın maç tarihleri ise şöyle:

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ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI | ZTK yarı final maçları ne zaman, eşleşmeler açıklandı mı? Tarih belli oldu

YARI FİNALE HANGİ TAKIMLAR YÜKSELDİ?

Ankaragücü

Trabzonspor

Beşiktaş

Karagümrük

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI | ZTK yarı final maçları ne zaman, eşleşmeler açıklandı mı? Tarih belli oldu

ZTK YARI FİNAL TAKVİMİ

23 Nisan Salı:

20.30 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Tüpraş)

24 Nisan Çarşamba:

20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat)

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI | ZTK yarı final maçları ne zaman, eşleşmeler açıklandı mı? Tarih belli oldu

ÇEYREK FİNALDE NE OLMUŞTU?

Ankaragücü, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek adını son 4 takım arasında yazdırdı. Trabzonspor ise zorlu mücadelede Başakşehir'i 1-0'la geçerek yarı finale yükseldi.

Fernando Santos yönetiminde çıkış yakalayan Beşiktaş ise Konyaspor'u 2-0'la geçti. Galatasaray ise Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup oldu

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