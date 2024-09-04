Giriş Tarihi: 04.09.2024 07:14
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024
07:14
ZTK EŞLEŞMELER VE MAÇ PROGRAMI || Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi tarihte, kimler eşleşti?
2024-2025 sezonunda yeni formatıyla oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası tarihleri belli oldu. Türkiye genelinde onlarca takımın katılımıyla gerçekleşecek olan Türkiye Kupası kura çekilişi için heyecan dorukta. TFF tarafından gerçekleştirilecek kura sonrasında Türkiye Kupası turnuvası başlayacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi eşleşmeleri belli oldu mu, hangi takımlar eşleşti? İşte, TFF yeni sezon maç tarihleri!