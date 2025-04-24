ZTK final maçı tarihi 2025: Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak?

ZTK final maçı için geri sayım başladı. Maçın oynanacağı tarih belli olurken karşılaşmanın yeri, Galatasaray'ın rakibi, maçın hakemi gibi detaylar en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Gözler Trabzonspor ve Göztepe'de. Peki; Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak?