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Haberler Galeri ZTK final maçı tarihi 2025: Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak?
Giriş Tarihi: 24.04.2025 12:30 Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 12:37

ZTK final maçı tarihi 2025: Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak?

ZTK final maçı tarihi için geri sayım başladı. Kupa maçı öncesinde ilk finalist Konyaspor'u eleyen Galatasaray olurken diğer finalist Trabzonspor-Göztepe karşılaşmasının kazananı ile belli olacak. Daha önce Eskişehir olarak kararlaştırılan karşılaşmanın ev sahipliğinde değişikliğe gidileceği Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı. Peki; Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak?

ZTK final maçı tarihi 2025: Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak?

ZTK final maçı için geri sayım başladı. Maçın oynanacağı tarih belli olurken karşılaşmanın yeri, Galatasaray'ın rakibi, maçın hakemi gibi detaylar en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Gözler Trabzonspor ve Göztepe'de. Peki; Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak?

ZTK final maçı tarihi 2025: Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak?

İLK FİNALİST GALATASARAY!

Çeyrek finalin ardından yarı finale çıkan 4 takımdan ikisi mücadelesini tamamladı. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan Konyaspor-Galatasaray maçını 5-1 kazanan sarı kırmızılılar Türkiye Kupası'nda finale yükseldi.

Galatasaray'ın rakibi Trabzonspor-Göztepe maçının sonucuyla belirlenecek. Karşılaşma 24 Nisan Perşembe günü saat 20.30'da.

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ZTK final maçı tarihi 2025: Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NE ZAMAN?

ZTK final maçı tarihi 14 Mayıs olarak belirlendi. Karşılaşma çarşamba günü oynanacak ve maçı kazanan takım kupa kaldıracak.

ZTK final maçı tarihi 2025: Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

Daha önce Eskişehir'de oynanacağı söylenen ZTK final maçı için yer değişikliğine gidiliyor. TFF konuyla açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu; Eskişehir Valiliği'nin 17 Nisan 2025 tarihli "Müsabaka Yer Değişikliği" konulu yazısına istinaden 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanması planlanan Ziraat Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapacak şehir ve stadyumu yeniden değerlendirme kararı almıştır."

ZTK final maçı tarihi 2025: Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak?

Ziraat Türkiye Kupası finalinin oynanacağı stadyum bilgisi ilerleyen günlerde açıklanacak