Giriş Tarihi: 24.04.2025 12:30
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025
12:37
ZTK final maçı tarihi 2025: Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak?
ZTK final maçı tarihi için geri sayım başladı. Kupa maçı öncesinde ilk finalist Konyaspor'u eleyen Galatasaray olurken diğer finalist Trabzonspor-Göztepe karşılaşmasının kazananı ile belli olacak. Daha önce Eskişehir olarak kararlaştırılan karşılaşmanın ev sahipliğinde değişikliğe gidileceği Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı. Peki; Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak?