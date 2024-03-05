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Haberler Galeri ZTK YARI FİNAL MAÇ TAKVİMİ 2024 || ZTK yarı final maçları ne zaman, hangi gün? Türkiye Kupası maç programı
Giriş Tarihi: 05.03.2024 10:26 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 10:26

ZTK YARI FİNAL MAÇ TAKVİMİ 2024 || ZTK yarı final maçları ne zaman, hangi gün? Türkiye Kupası maç programı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finali heyecanı tamamlandı. 8 takımın kıyasıya mücadele ettiği çeyrek finale veda eden takımlar taraftarları şaşırtırken iki büyük takımın Fenerbahçe ve Galatasaray elenmesiyle Beşiktaş, Trabzonspor, Karagümrük, Ankaragücü adını yarı finale yazdıran isimler oldu. Yarı final eşleşmelerinin ardından yarı finale ait detaylar da belli oldu. Yarı finalde çeyrek finalin aksine iki maç oynanacak. Oynanacak mücadelelerin ardından maçlardan galip gelen takım finalde şampiyonluk için mücadele edecek. ZTK yarı final maçları ne zaman oynanacak, Türkiye Kupası maç tarihleri açıklandı mı? İşte detaylar

ZTK YARI FİNAL MAÇ TAKVİMİ 2024 || ZTK yarı final maçları ne zaman, hangi gün? Türkiye Kupası maç programı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelelerinin ardından yarı finale yükselen isimler belli oldu. Fenerbahçe Ankaragücü'ne mağlup olarak yarışa deva ederken Trabzon spor Başakşehir'e galip geldi ve hız kesmeden mücadeleye devam ediyor. Galatasaray Karagümrük mücadelesiyle elenirken Beşiktaş ZTK mücadelesine devam ediyor. Yarı finalde eşleşen takımlar belli oldu. Peki, ZTK yarı final maçları ne zaman? İşte takvim

ZTK YARI FİNAL MAÇ TAKVİMİ 2024 || ZTK yarı final maçları ne zaman, hangi gün? Türkiye Kupası maç programı

YARI FİNAL TAKIMLARI BELLİ OLDU!

Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Fenerbahçe, bu sezon kupaya çeyrek finalde MKE Ankaragücü'ne yenilerek veda etti. MKE Ankaragücü yarı finale yükseldi.

Trabzonspor, RAMS Başakşehir'i sahasında 1-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Beşiktaş, konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 yenerek yarı finale yükseldi ve MKE Ankaragücü'nün rakibi oldu.

Galatasaray sahasında Fatih Karagümrük'e mağlup olarak yarı finale veda etti.

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ZTK YARI FİNAL MAÇ TAKVİMİ 2024 || ZTK yarı final maçları ne zaman, hangi gün? Türkiye Kupası maç programı

YARI FİNALE HANGİ TAKIMLAR YÜKSELDİ?

Ankaragücü

Trabzonspor

Beşiktaş

Karagümrük

ZTK YARI FİNAL MAÇ TAKVİMİ 2024 || ZTK yarı final maçları ne zaman, hangi gün? Türkiye Kupası maç programı

ZTK YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları sürpriz sonuçlarla tamamlandı. Kupanın favorisi gösterilen Fenerbahçe ve Galatasaray elendi.

ZTK YARI FİNAL MAÇ TAKVİMİ 2024 || ZTK yarı final maçları ne zaman, hangi gün? Türkiye Kupası maç programı

TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Kupada son 4 takım arasına kalan takımlar Trabzonspor, Karagümrük, Beşiktaş ve Ankaragücü oldu. Türkiye Kupası yarı final mücadeleleri iki maç üzerinden oynanacak. Ancak henüz maçların oynanacağı tarih belli olmadı. Türkiye Futbol Federasyonu ilerleyen günlerde maç takvimini duyuracak. Maç takvimi belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.


Ankaragücü, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek adını son 4 takım arasında yazdırdı. Trabzonspor ise zorlu mücadelede Başakşehir'i 1-0'la geçerek yarı finale yükseldi.

Fernando Santos yönetiminde çıkış yakalayan Beşiktaş ise Konyaspor'u 2-0'la geçti. Galatasaray ise Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup oldu. İşte, yarı final eşleşmeleri…

Trabzonspor / Fatih Karagümrük

Beşiktaş / MKE Ankaragücü

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