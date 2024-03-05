Giriş Tarihi: 05.03.2024 10:26
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
10:26
ZTK YARI FİNAL MAÇ TAKVİMİ 2024 || ZTK yarı final maçları ne zaman, hangi gün? Türkiye Kupası maç programı
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finali heyecanı tamamlandı. 8 takımın kıyasıya mücadele ettiği çeyrek finale veda eden takımlar taraftarları şaşırtırken iki büyük takımın Fenerbahçe ve Galatasaray elenmesiyle Beşiktaş, Trabzonspor, Karagümrük, Ankaragücü adını yarı finale yazdıran isimler oldu. Yarı final eşleşmelerinin ardından yarı finale ait detaylar da belli oldu. Yarı finalde çeyrek finalin aksine iki maç oynanacak. Oynanacak mücadelelerin ardından maçlardan galip gelen takım finalde şampiyonluk için mücadele edecek. ZTK yarı final maçları ne zaman oynanacak, Türkiye Kupası maç tarihleri açıklandı mı? İşte detaylar