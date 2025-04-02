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Haberler Galeri ZTK YARI FİNAL MAÇ TAKVİMİ: Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman oynanacak, yarı finalistler belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 02.04.2025 11:20 Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 11:20

ZTK YARI FİNAL MAÇ TAKVİMİ: Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman oynanacak, yarı finalistler belli oldu mu?

2025 Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı 1 Nisan'da başladı. Konyaspor'un İskenderunspor'u 3-0 mağlup etmesiyle yarı finalistler netleşmeye başlarken, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ve diğer karşılaşmalar 2-3 Nisan tarihlerinde oynanacak. Yarı finalde mücadele edecek takımlar belirlenmeye devam ederken, ZTK yarı final maçlarının tarihleri de merak konusu oldu. Peki, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman oynanacak, yarı finalistler belli oldu mu?

ZTK YARI FİNAL MAÇ TAKVİMİ: Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman oynanacak, yarı finalistler belli oldu mu?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final karşılaşmaları 1 Nisan 2025'te başladı ve heyecan giderek artıyor. TÜMOSAN Konyaspor'un İskenderunspor'u 3-0 mağlup ettiği ilk mücadelenin ardından, Trabzonspor-Sipay Bodrum FK, Fenerbahçe-Galatasaray ve Beşiktaş-Göztepe maçları için sonuçlar takip ediliyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman oynanacak, yarı finalistler belli oldu mu?

ZTK YARI FİNAL MAÇ TAKVİMİ: Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman oynanacak, yarı finalistler belli oldu mu?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Tek maç eleme usulüne göre yapılacak çeyrek final maçları 1-2-3 Nisan'da, yarı finaller 22-23 veya 24 Nisan'da oynanacak.

TFF tarafından belirlenen takvim doğrultusunda gerçekleşecek organizasyonda yarı final mücadeleleri çift maçlı eleme usulüyle gerçekleşecek.

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ZTK YARI FİNAL MAÇ TAKVİMİ: Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman oynanacak, yarı finalistler belli oldu mu?

ZTK ÇEYREK FİNAL MAÇ PROGRAMI 2025

1 Nisan Salı

20.30 Konyaspor - İskenderunspor

2 Nisan Çarşamba

17.45 Trabzonspor - Bodrum FK

20.45 Fenerbahçe - Galatasaray

3 Nisan Perşembe

20.30 Beşiktaş - Göztepe

ZTK YARI FİNAL MAÇ TAKVİMİ: Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman oynanacak, yarı finalistler belli oldu mu?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NE ZAMAN?
ZTK finali 14 Mayıs 2025'te, TFF'nin belirlediği tarafsız bir sahada oynanacak. Tek maç üzerinden şampiyon belli olacak.

ZTK YARI FİNAL MAÇ TAKVİMİ: Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman oynanacak, yarı finalistler belli oldu mu?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNALİSTLER BELLİ OLDU MU?

Konyaspor, İskenderunspor'u 3-0 yenerek yarı finale çıkmaya hak kazanan ilk takım oldu. Diğer eşleşmelerin galipleri de 3 Nisan'a kadar netleşecek ve yarı finalistler belli olacak.