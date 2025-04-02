Giriş Tarihi: 02.04.2025 11:20
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025
11:20
ZTK YARI FİNAL MAÇ TAKVİMİ: Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman oynanacak, yarı finalistler belli oldu mu?
2025 Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı 1 Nisan'da başladı. Konyaspor'un İskenderunspor'u 3-0 mağlup etmesiyle yarı finalistler netleşmeye başlarken, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ve diğer karşılaşmalar 2-3 Nisan tarihlerinde oynanacak. Yarı finalde mücadele edecek takımlar belirlenmeye devam ederken, ZTK yarı final maçlarının tarihleri de merak konusu oldu. Peki, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman oynanacak, yarı finalistler belli oldu mu?