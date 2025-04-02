ZTK YARI FİNAL MAÇ TAKVİMİ: Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman oynanacak, yarı finalistler belli oldu mu?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final karşılaşmaları 1 Nisan 2025'te başladı ve heyecan giderek artıyor. TÜMOSAN Konyaspor'un İskenderunspor'u 3-0 mağlup ettiği ilk mücadelenin ardından, Trabzonspor-Sipay Bodrum FK, Fenerbahçe-Galatasaray ve Beşiktaş-Göztepe maçları için sonuçlar takip ediliyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman oynanacak, yarı finalistler belli oldu mu?