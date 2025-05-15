Giriş Tarihi: 15.05.2025 20:58
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025
21:05
Barcelona’da şok ayrılık! Süper Lig devinin iştahını kabartan karar…
Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u mağlup ederek şampiyon olan Galatasaray, Süper Lig'de de zafere ulaşmak için geri sayıma geçti. Sezonu iki kupayla tamamlamayı hedefleyen sarı-kırmızılı takım için İspanya'dan flaş bir haber geldi. Barcelona, 8 futbolcuyla yollarını ayırmaya hazırlanırken, Cimbom'u ilgilendiren bir ismin de biletinin kesildiği öğrenildi. İşte detaylar…