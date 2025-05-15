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Haberler Galeri Barcelona’da şok ayrılık! Süper Lig devinin iştahını kabartan karar…
Giriş Tarihi: 15.05.2025 20:58 Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 21:05

Barcelona’da şok ayrılık! Süper Lig devinin iştahını kabartan karar…

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u mağlup ederek şampiyon olan Galatasaray, Süper Lig'de de zafere ulaşmak için geri sayıma geçti. Sezonu iki kupayla tamamlamayı hedefleyen sarı-kırmızılı takım için İspanya'dan flaş bir haber geldi. Barcelona, 8 futbolcuyla yollarını ayırmaya hazırlanırken, Cimbom'u ilgilendiren bir ismin de biletinin kesildiği öğrenildi. İşte detaylar…

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Barcelona’da şok ayrılık! Süper Lig devinin iştahını kabartan karar…

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u mağlup ederek şampiyon olan Galatasaray, Süper Lig'de de zafere sadece 1 puan uzaklıkta.

Barcelona’da şok ayrılık! Süper Lig devinin iştahını kabartan karar…

Sezonu iki kupayla tamamlamaya çok yakın olan sarı-kırmızılılar, gelecek sezonun çalışmalarını da sürdürüyor.

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Barcelona’da şok ayrılık! Süper Lig devinin iştahını kabartan karar…

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DOĞRUDAN KATILACAK

Süper Lig'de 1 puan daha alması halinde şampiyonluğa ulaşacak olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan lig aşamasında başlayacak.

Barcelona’da şok ayrılık! Süper Lig devinin iştahını kabartan karar…

Devler Ligi için ciddi transferler yapmaya hazırlanan Aslan'a İspanya'dan sürpriz bir haber geldi.

Barcelona’da şok ayrılık! Süper Lig devinin iştahını kabartan karar…

İspanyol basınından Sport'un haberine göre; Barcelona, sezon sonunda 8 futbolcuyla yollarını ayırmayı düşünüyor.