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Haberler Galeri Beşiktaş'a transferde yeni fırsat! Yönetim rotayı ona çevirdi | Tüm şartlar zorlanacak
Giriş Tarihi: 20.05.2025 09:20 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 09:36

Beşiktaş'a transferde yeni fırsat! Yönetim rotayı ona çevirdi | Tüm şartlar zorlanacak

Trendyol Süper Lig'de sezonu 3. sırada bitirmenin hesaplarını yapan Beşiktaş, gelecek sezonun planlamasına da başlamıştı. Siyah-beyazlılar, öncelik olarak belirlediği bölgelere transfer hamlelerini yapacak. Buna göre Kara Kartal'a transferde flaş bir fırsat çıktı. Başarılı futbolcunun menajeriyle temaslara başlandı. İşte Beşiktaş'ın hedefindeki isim...

Ogün ŞAHİNOĞLU
Beşiktaş’a transferde yeni fırsat! Yönetim rotayı ona çevirdi | Tüm şartlar zorlanacak

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Alanyaspor ile berabere kalarak 3. lük yarışında yara almıştı.

Beşiktaş’a transferde yeni fırsat! Yönetim rotayı ona çevirdi | Tüm şartlar zorlanacak

Siyah-beyazlılar kalan 2 haftayı kayıpsız geçip ligi Samsunspor'un üstünde tamamlayarak, UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılmak istiyor.

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Beşiktaş’a transferde yeni fırsat! Yönetim rotayı ona çevirdi | Tüm şartlar zorlanacak

TRANSFER PLANLAMASI SÜRÜYOR

Bir diğer yandan gelecek sezon planlamasına başlayan Kara Kartal, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Beşiktaş’a transferde yeni fırsat! Yönetim rotayı ona çevirdi | Tüm şartlar zorlanacak

Yeni sezonda daha iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş cephesi, önceliğini santrfor, kanat, ön libero ve beke yapılacak takviyelere verdi.

Beşiktaş’a transferde yeni fırsat! Yönetim rotayı ona çevirdi | Tüm şartlar zorlanacak

İSPANYA'DAN YENİ FIRSAT

Özellikle tartışmasız bir golcü üzerinde arayışlar yoğunlaşsa da kanat oyuncusu için önemli fırsat İspanya'dan geldi...