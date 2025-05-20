Giriş Tarihi: 20.05.2025 09:20
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025
09:36
Beşiktaş'a transferde yeni fırsat! Yönetim rotayı ona çevirdi | Tüm şartlar zorlanacak
Trendyol Süper Lig'de sezonu 3. sırada bitirmenin hesaplarını yapan Beşiktaş, gelecek sezonun planlamasına da başlamıştı. Siyah-beyazlılar, öncelik olarak belirlediği bölgelere transfer hamlelerini yapacak. Buna göre Kara Kartal'a transferde flaş bir fırsat çıktı. Başarılı futbolcunun menajeriyle temaslara başlandı. İşte Beşiktaş'ın hedefindeki isim...