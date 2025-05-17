Giriş Tarihi: 17.05.2025 22:54
Güncelleme Tarihi: 17.05.2025
22:54
Dünyanın en iyi 10 taraftar grubu belli oldu! Süper Lig'den iki takım listede...
Futbol müsabakalarında taraftarlar, doldurdukları stadyumlarda takımı için büyük bir itici güç oluyor. Futbolu güzelleştiren en önemli unsurlardan biri olan taraftarlar, yağmur çamur demeden takımlarını yalnız bırakmıyor. 2014 yılından bu yana dijitalde spor yayıncılığı yapan GiveMeSport (GMS), taraftarlar için özel bir liste derledi. Listede en iyi 10 taraftar grubu yer aldı. Listede Süper Lig'den iki takım da bulunuyor. İşte dünyanın en iyi taraftar grupları...