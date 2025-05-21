Giriş Tarihi: 21.05.2025 10:50
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
10:54
Dursun Özbek, Victor Osimhen'e gelen dev teklifi açıkladı: "Onlarla rekabet etmemiz imkansız"
Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray'da sıra Victor Osimhen'in bonservisini almaya geldi. Sarı-kırmızılılar, transfer için büyük uğraş verirken, Osimhen'in Avrupa'dan talipleri de girişimlerini sürdürüyor. Diğer yandan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçtiğimiz gün Kemerburgaz'daki etkinlikte Nijeryalı golcüye gelen dev teklifi açıkladı. Başkan Özbek, "Onlarla rekabet etmemiz imkansız" dedi. İşte haberin detayları…