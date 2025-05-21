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Haberler Galeri Dursun Özbek, Victor Osimhen'e gelen dev teklifi açıkladı: "Onlarla rekabet etmemiz imkansız"
Giriş Tarihi: 21.05.2025 10:50 Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 10:54

Dursun Özbek, Victor Osimhen'e gelen dev teklifi açıkladı: "Onlarla rekabet etmemiz imkansız"

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray'da sıra Victor Osimhen'in bonservisini almaya geldi. Sarı-kırmızılılar, transfer için büyük uğraş verirken, Osimhen'in Avrupa'dan talipleri de girişimlerini sürdürüyor. Diğer yandan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçtiğimiz gün Kemerburgaz'daki etkinlikte Nijeryalı golcüye gelen dev teklifi açıkladı. Başkan Özbek, "Onlarla rekabet etmemiz imkansız" dedi. İşte haberin detayları…

Dursun Özbek, Victor Osimhen’e gelen dev teklifi açıkladı: Onlarla rekabet etmemiz imkansız

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, sarı-kırmızılı takımın hem ligde hem de kupadaki zaferinde başrol oynadı.

Dursun Özbek, Victor Osimhen’e gelen dev teklifi açıkladı: Onlarla rekabet etmemiz imkansız

Süper Lig'de sezonun bitimine iki hafta kala Osimhen'in Galatasaray'daki geleceği ise belirsizliğini koruyor.

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Dursun Özbek, Victor Osimhen’e gelen dev teklifi açıkladı: Onlarla rekabet etmemiz imkansız

Takımda kalıp kalmayacağı tartışılan Nijeryalı yıldız golcü için Avrupa'nın devleri transfer için sıraya geçti.

Dursun Özbek, Victor Osimhen’e gelen dev teklifi açıkladı: Onlarla rekabet etmemiz imkansız

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçtiğimiz günlerde Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Victor Osimhen'e gelen sürpriz teklifi ve limit konusunu açıkladı.

Dursun Özbek, Victor Osimhen’e gelen dev teklifi açıkladı: Onlarla rekabet etmemiz imkansız

Transferde harcama limiti konusuna değinen Başkan Özbek, "Sermaye artışı bir örnek. Oyuncu satışı da olacak. Bir veya 2 satış gerçekleşebilir.