Giriş Tarihi: 22.05.2025 17:08
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025
17:08
Fenerbahçe iddiaları sonrası dünyaca ünlü teknik İstanbul’a geldi! Olay yaratan gelişme
Fenerbahçe, 11 yıllık şampiyonluk hasretini dindirmek için takımın başına Portekizli teknik adam Jose Mourinho'yu getirdi. Sarı-lacivertli takım, Mourinho'ya ragmen sezonu yine 2. sırada tamamladı. Kanarya'da yeni sezon teknik direktör değişikliği iddiaları gündeme gelirken dünyaca ünlü çalıştırıcının Türkiye'ye gelmesi bu iddiaları güçlendirdi. İşte haberin detayları…