Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Fenerbahçe iddiaları sonrası dünyaca ünlü teknik İstanbul’a geldi! Olay yaratan gelişme
Giriş Tarihi: 22.05.2025 17:08 Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 17:08

Fenerbahçe iddiaları sonrası dünyaca ünlü teknik İstanbul’a geldi! Olay yaratan gelişme

Fenerbahçe, 11 yıllık şampiyonluk hasretini dindirmek için takımın başına Portekizli teknik adam Jose Mourinho'yu getirdi. Sarı-lacivertli takım, Mourinho'ya ragmen sezonu yine 2. sırada tamamladı. Kanarya'da yeni sezon teknik direktör değişikliği iddiaları gündeme gelirken dünyaca ünlü çalıştırıcının Türkiye'ye gelmesi bu iddiaları güçlendirdi. İşte haberin detayları…

SPOR SERVİSİ
Fenerbahçe iddiaları sonrası dünyaca ünlü teknik İstanbul’a geldi! Olay yaratan gelişme

Bu sezon da hedeflediği şampiyonluğa ulaşamayan Fenerbahçe'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe iddiaları sonrası dünyaca ünlü teknik İstanbul’a geldi! Olay yaratan gelişme

ÜST ÜSTE 4. KEZ 2. SIRADA

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'i şampiyon Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe iddiaları sonrası dünyaca ünlü teknik İstanbul’a geldi! Olay yaratan gelişme

Sarı-lacivertli takım, bu sezonla birlikte üst üste 4. kez Süper Lig'de sezonu 2. sırada bitirdi.

Fenerbahçe iddiaları sonrası dünyaca ünlü teknik İstanbul’a geldi! Olay yaratan gelişme

MOURINHO ÇARE OLAMADI

Kanarya, ligde tam 11 senedir şampiyonluk hasreti çekiyor. Sezonu Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'ye Portekizli teknik adam Jose Mourinho da çare olamadı.

Fenerbahçe iddiaları sonrası dünyaca ünlü teknik İstanbul’a geldi! Olay yaratan gelişme

ALİ KOÇ "DEVAM" DEMİŞTİ!

Verdiği kararlarla zaman zaman eleştirilen Jose Mourinho için başkan Ali Koç, "devam edeceğiz" açıklamasında bulunmuştu.