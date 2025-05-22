Giriş Tarihi: 22.05.2025 07:27
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025
07:27
Fenerbahçe yıldız golcüyü gözüne kestirdi! İşte yönetimin transferdeki kozu...
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da eli boş dönmüştü. Sarı-lacivertliler kupasız geçen sezonun ardından, transferde kolları sıvadı. Yönetim, Eylül ayında planlanan seçim öncesinde güçlü bir kadro kurmak istiyor. Buna göre Kanarya, yıldız ismi transfer etmek için temaslara başlarken, önemli bir kozu da kullanacak. İşte flaş transfer hamlesinin detayları...