Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Fenerbahçe yıldız golcüyü gözüne kestirdi! İşte yönetimin transferdeki kozu...
Giriş Tarihi: 22.05.2025 07:27 Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 07:27

Fenerbahçe yıldız golcüyü gözüne kestirdi! İşte yönetimin transferdeki kozu...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da eli boş dönmüştü. Sarı-lacivertliler kupasız geçen sezonun ardından, transferde kolları sıvadı. Yönetim, Eylül ayında planlanan seçim öncesinde güçlü bir kadro kurmak istiyor. Buna göre Kanarya, yıldız ismi transfer etmek için temaslara başlarken, önemli bir kozu da kullanacak. İşte flaş transfer hamlesinin detayları...

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Fenerbahçe yıldız golcüyü gözüne kestirdi! İşte yönetimin transferdeki kozu...

Sezonu hayal kırıklığıyla geçiren Fenerbahçe, uzun süreli şampiyonluk hasretini bu yıl da dindiremedi.

Fenerbahçe yıldız golcüyü gözüne kestirdi! İşte yönetimin transferdeki kozu...

SEÇİM ÖNCESİ YILDIZ TRANSFERİ

Sarı-lacivertlilerde gözler yeni sezona çevrilirken, yönetim Eylül ayındaki seçim öncesi kadroya önemli yıldızları katmak istiyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe yıldız golcüyü gözüne kestirdi! İşte yönetimin transferdeki kozu...

Kanarya, hem şampiyonluk hem de seçim kazandıracak oyuncular transfer etme amacında.

Fenerbahçe yıldız golcüyü gözüne kestirdi! İşte yönetimin transferdeki kozu...

HÜCUM HATTI YENİLECEK

Hücum hattına yeni hamleler yapması beklenen Fenerbahçe'de transfer rotası belli oldu.

Fenerbahçe yıldız golcüyü gözüne kestirdi! İşte yönetimin transferdeki kozu...

Sezon başında rekor bedelle transfer edilen Youssef En-Nesyri ile yollar ayrılabilir.