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Haberler Galeri Fenerbahçe taraftarlarından istifa sesleri! Oyunculara şok tepki | Kadıköy'de tribünler boş kaldı...
Giriş Tarihi: 18.05.2025 19:52 Güncelleme Tarihi: 18.05.2025 20:19

Fenerbahçe taraftarlarından istifa sesleri! Oyunculara şok tepki | Kadıköy'de tribünler boş kaldı...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında evinde Eyüpspor'u konuk ediyor. Sarı-lacivertlilerde taraftarlar, maç öncesinden itibaren başkan Ali Koç ve yönetimi için istifa tezahüratlarında bulunurken, eski başkan Aziz Yıldırım'ın lehine de sloganlar attı. Öte yandan mücadelenin başlamasının ardından seyirciden oyunculara şok tepki geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe taraftarlarından istifa sesleri! Oyunculara şok tepki | Kadıköy’de tribünler boş kaldı...

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe sahasında Eyüpspor'u ağırlıyor.

Fenerbahçe taraftarlarından istifa sesleri! Oyunculara şok tepki | Kadıköy’de tribünler boş kaldı...

TARAFTARLARDAN 'İSTİFA' TEZAHÜRATLARI

Mücadele öncesinde Ülker Stadyumu çevresinde toplanan taraftarlar, sarı-lacivertli yönetime tepki gösterdi.

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Fenerbahçe taraftarlarından istifa sesleri! Oyunculara şok tepki | Kadıköy’de tribünler boş kaldı...

Maç saatini bekleyen taraftarlardan, 'Ali Koç istifa', 'Yönetim istifa' sesleri yükseldi.

Fenerbahçe taraftarlarından istifa sesleri! Oyunculara şok tepki | Kadıköy’de tribünler boş kaldı...

'AZİZ YILDIRIM' SESLERİ

Ayrıca tribünlerden eski başkan Aziz Yıldırım'ın lehine de ''Her yer Aziz, her yer Yıldırım'' sloganları atıldı.

Fenerbahçe taraftarlarından istifa sesleri! Oyunculara şok tepki | Kadıköy’de tribünler boş kaldı...

OYUNCULARA PROTESTO

Öte yandan Fenerbahçe taraftarları, ısınma bölümünden itibaren sarı-lacivertli futbolcuları ıslıklayarak protesto etti.