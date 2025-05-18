Giriş Tarihi: 18.05.2025 19:52
Güncelleme Tarihi: 18.05.2025
20:19
Fenerbahçe taraftarlarından istifa sesleri! Oyunculara şok tepki | Kadıköy'de tribünler boş kaldı...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında evinde Eyüpspor'u konuk ediyor. Sarı-lacivertlilerde taraftarlar, maç öncesinden itibaren başkan Ali Koç ve yönetimi için istifa tezahüratlarında bulunurken, eski başkan Aziz Yıldırım'ın lehine de sloganlar attı. Öte yandan mücadelenin başlamasının ardından seyirciden oyunculara şok tepki geldi. İşte detaylar...